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李浚赫扮單親爸「完美秘書」：為家庭付出也很帥

記者李姿瑩／綜合報導
李浚赫(右)害羞交給韓志旼主導互動戲。(圖／Hami Video提供)
李浚赫(右)害羞交給韓志旼主導互動戲。(圖／Hami Video提供)

南韓演員李浚赫演出「我的完美秘書」一炮而紅，他日前赴台出席感謝記者會，並接受本報系聯合報訪問，親自公開這部作品絕非單純職場偶像劇，而是希望觀眾能看到「為家庭付出的人也很帥」。

李浚赫在「我的完美秘書」中飾演單親爸爸，同時也是老闆韓志旼的得力助手。他在劇中兼顧工作和家庭，融化廣大女性粉絲的心。李浚赫私下有著和男主角一樣的貼心特質，也常被身邊的人稱讚貼心，因此他看到這部作品更珍貴的部分，就是做好家務和工作成就一樣值得肯定。

李浚赫坦言，社會上很多人都把「事業有成」和「成功」畫上等號。但他想透過「完美秘書」告訴觀眾，「其實你在家庭當中所做的一切也很帥、很美」，雖然在工作難免會跟別人有摩擦，也會有不同的難處，但大家下班後一定會回家，所以家庭的重要絕對不亞於工作。

李浚赫舉例，劇中特別拍出他幫韓志旼擋櫃角、防止撞傷等動作，「如果這些只是帶過的話，那就看不出來它的重要性。但是在這部戲劇裡面，有把這些細節凸顯出來」。因為韓志旼在劇中雖然事業一把罩，卻欠缺生活能力，所以即使是改裝開門方向這種舉手之勞，對有需要的人來說，也是很帥氣的存在，這就是李浚赫認為「完美秘書」與眾不同之處。

不擅長親密浪漫戲碼的李浚赫也很感謝韓志旼，在他害羞的時候主動引導，自然地即興發揮，還會虧他「幹嘛這麼害羞」。其實他也有大膽的一面，兩人搭配默契十足，意外地符合觀眾的胃口。

這趟台灣之行，粉絲幫李浚赫取的綽號「牛奶香草天使」如影隨形，他受訪時苦笑：「我想知道在台灣40歲的男演員聽到被叫『牛奶香草天使』會開心嗎？」還說寧可被叫「最帥反派」，最後乾脆請台灣媒體幫他改稱「黑巧克力惡魔」，期盼以此下標扭轉風向。

李浚赫下廚的模樣令女性觀眾心動不已。(圖／ACE FACTORY提供)
李浚赫下廚的模樣令女性觀眾心動不已。(圖／ACE FACTORY提供)

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