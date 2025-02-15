BLACKPINK Lisa影集首映現身泰國 罕見母女同框
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「BLACKPINK」成員Lisa首度跨足戲劇圈，在影集「白蓮花大飯店3」飾演服務生，該劇全在泰國取景，情人節在曼谷舉辦首映會，她說：「回到家很榮耀！」Lisa的媽媽也到場力挺女兒，母女罕見合體。
Lisa在劇中飾演酒店服務人員「MOOK」，泰文意思是「珍珠」，劇組在泰國蘇梅島、普吉島及曼谷進行拍攝，這是Lisa首次，也是繼Jennie後第2個接演HBO劇集的BLACKPINK成員。
Lisa坐著船出場，現場超過200多名粉絲擠爆紅毯，她一現身就全場瘋狂尖叫，曼谷30度高溫讓她不時用手當扇子。她力推自己演出的第3季，直言是「最好看的一季」。
她也分享和劇組合作愉快，像一家人一樣非常愉快，形容這季是「火辣、多汁、瘋狂」，讓大家期待不已。
Lisa的媽媽罕見現身和女兒同台，Lisa不忘祝福所有人：「情人節快樂！」泰國版「道明寺」Bright也現身觀賞首映，人氣滿點的他，造成現場一陣騷動。
「白蓮花大飯店 3」其他演員還包含「哈利波特」的「馬份爸爸」傑森艾塞克（Jason Isaacs）、阿諾史瓦辛格兒子派翠克史瓦辛格（Patrick Schwarzenegger），兩人在劇中飾演父子。他說：「在劇中真是一場最糟的度假。」傑森也現場秀泰文，還知道男女用法不同，融入在地。
「白蓮花大飯店」第1季於以夏威夷為背景，拿下艾美獎10大獎，第2季在2022年推出，改以義大利西西里島為背景，獲得艾美獎5項肯定，第3季則首度移師亞洲泰國拍攝，日前也宣布會續拍第4季。
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