李浚赫成南韓新「全民老公」 嘆最受不了「這個綽號」

李浚赫成為全民老公。(圖／Hami Video提供)

由韓星韓志旼與李浚赫主演的戲劇「我的完美秘書」繼上周收視狂飆雙位數之後，這周續寫新高11.4%，瞬間最高更達13%，李浚赫成為南韓 「全民老公」，不僅人氣再攀升，更拿下最新戲劇話題演員冠軍。

「我的完美秘書」討論度爆表，韓志旼和李浚赫一起受邀上劉在錫節目，李浚赫被問到粉絲幫他取的暱稱，劉在錫好奇：「應該會有『王子』之類的吧？你長得就很有王子氣質。」李浚赫自嘲道：「粉絲給我取的外號中，讓我最難以招架的是『牛奶 香草天使』。這外號真的太過分了，我實在受不了。」說完滿臉羞澀。

韓志旼聽完笑到停不下來，說：「抱歉，笑得太誇張了。但說真的，我還是第一次見到比我膚色還白的男演員，你真的更白。」劉在錫大讚「牛奶香草天使」外號真是太合適他了，李浚赫無奈笑說：「這是我人生中第一次親口說出這個詞，居然是在劉在錫前輩面前說，真不敢相信。」

韓智旼穿搭受到職場女性熱烈討論。(圖／Hami Video提供)

「我的完美秘書」講述韓志旼飾演的獵頭公司CEO 「姜智允」，是個只懂工作的超級女強人，對員工苛刻導致應徵來的秘書都秒辭；李浚赫飾演全能單親爸劉恩浩，以令人回望的外貌、豐富的禮儀知識、卓越的整理能力，以及處理麻煩的特殊技能，成為無可挑剔的完美秘書。這對截然不同的工作搭檔，在繁忙日常中逐漸敞開心扉，展開一段溫暖治癒的成人羅曼史。