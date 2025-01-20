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男神崩壞… 丁海寅米蘭看秀 「爬杆」全程被目擊

記者李姿瑩／綜合報導
丁海寅爬欄杆時一臉開心。（取材自Instagram）
丁海寅爬欄杆時一臉開心。（取材自Instagram）

南韓男神丁海寅19日受邀出席米蘭男裝周，卻因為不適合的造型和舉動，遭到全球粉絲吐槽。他頂著招牌娃娃臉，配上深V西裝和油頭，還掛了條超長金項鍊，和他的螢幕形象大相逕庭。

除了造型充滿違和感，丁海寅離開活動會場後，逕自爬上馬路和公車道中間的分隔欄杆，在眾目睽睽下直接翻越過去，全程都被粉絲和街拍攝影師記錄了下來。

粉絲不理解丁海寅是為了耍帥還是趕時間離開才翻越欄杆，但這個動作實在不太雅觀，甚至可能有違規疑慮，導致原本應該帥氣加分的場合，被他弄巧成拙。

大陸粉絲們更為丁海寅想出了一個形容詞「性縮力」，形容他不但沒有性張力，反而讓大家倒盡胃口。甚至有人吐槽，是不是因為丁海寅已經36歲所以冒出中年大叔行徑，呼籲公司幫助他「提升素質」。

丁海寅去年11月才傳出臨時拒演日韓合作戲劇，原本「媽媽朋友的兒子」的製作方Studio Dragon要安排他和日本型男演員坂口健太郎一起合作，與日本TBS電視台打造跨國好戲。但丁海寅臨時反悔，讓為了和他合作才加入的坂口健太郎非常錯愕。而且距離開拍只剩4個月，製作團隊只能趕緊重新找人。

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