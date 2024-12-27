自律魔人RAIN把運動變日常 出道23年仍有大肌肌

RAIN非常自律，身材管理相當到位。（圖／RAIN COMPANY提供）

韓星RAIN出道近23年，精實的胸腹肌從未洩氣，足以證明他有多自律。明年2月15日將赴台開唱，他日前接受台灣媒體視訊聯訪，不但分享最近上韓國限制級節目的背後故事，更大方暢談欲望。

以「Rainism」、「La Song」等歌紅遍亞洲到進軍好萊塢，儘管演藝生涯有高低起伏，RAIN的歌舞從未荒廢。最近他在成人節目「SNL Korea」惡搞自己14年前的夯曲「Love Song」，外界還以為他放下偶像包袱轉性了。事實上，他演出「浪漫滿屋」時就當過喜劇咖，「我本來就滿幽默的，很愛搞笑，只是大家可能不太知道，我10年前開始嘗試放下身段」。

自律如他，天天運動是基本的，但要如何對抗人的天性？他內化成習慣騙過大腦，「把運動當成吃飯一樣日常，就不會覺得那麼痛苦」；他也是人，不可能沒有欲望，「人因欲望而行動，和動物的差別是，我們能節制」。 RAIN曾在社交平台曬出健身照。（取材自Instagram）

包括情緒、睡眠，RAIN都很有紀律，「坦率面對、處理情緒，不要一味追求表面和平，展現人性化的情緒對我來說很重要，可以避免累積心理壓力」。即便現在冬天，他也不賴床，「睡得多不代表疲勞會消失，疲勞不會消失，而是持續累積直到生命結束，所以一天睡滿8小時即可，不用睡太久」，更傾囊相授祕訣：「當你早上睜開眼時，先動起來再說，沖澡非常有幫助，很多人早上運動完再洗澡，但，相信我，先洗澡再運動，感受完全不同。」

他不忘提醒千萬別自虐洗冷水澡，笑說：「大冷天用冷水洗有可能心肌梗塞啊！雖然很多人建議用冰水泡身體會比較好，但我不會做到這種地步。」

和金泰希婚後育有2個女兒，RAIN曾說過覺得孩子睡在身旁是最幸福的瞬間。不過這個答案最近變了，問他人生目前最幸福的時刻，他說：「就是和你們一起進行這場訪談的這一刻，就是最珍貴的時刻，因為這一刻不會再重來。」