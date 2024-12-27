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恐引二次傷害？ 星野源紅白擬唱「地獄」 引發爭議急換歌

娛樂新聞組／綜合報導
星野源。（取材自Instagram）
星野源。（取材自Instagram）

日本歌手星野源將於年底盛事「第75屆NHK紅白歌唱大賽」表演，但選曲遭質疑恐引發二度傷害，對此星野源正面回應表示會換歌。

噓！星聞報導，星野源原定將於31日登場的「第75屆NHK紅白歌唱大賽」上表演「地獄有何不好」（地獄でなぜ悪い），歌曲曾作為日本導演園子溫執導電影「地獄開麥拉」主題曲，但園子溫被控對試鏡女演員性侵，選唱此歌曲被質疑會造成二度傷害。

星野源26日於官網針對爭議發聲回應，表示會換歌。

聲明中也說明歌曲創作背景，表示是源於2012年星野源蛛網膜下腔出血，治療過程中在醫院寫下歌詞，內容根據星野源的個人經歷感受創作而成，並非表達電影劇情。但另一方面，誠如網路言論指出，這首歌確實是該電影歌曲，歌名「地獄」也確實受電影啟發，並名稱相同，「有人指出，在紅白歌合戰舞台上唱這首歌可能會構成二次傷害，我們不能完全否認這種可能性。」

聲明中說明，這首歌是歌手與疾病鬥爭過程中創作出來的，本是希望藉此鼓勵生活在困難時期的人們。但若違背本意傳達出反效果，我們決定不再唱這首歌。並強調「我們無法容忍任何形式的性侵」。

最後，星野源方面表示，經過與「紅白」製作單位溝通討論後，決定將表演歌曲改為「Barabara」（ばらばら）。

星野源 日本

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