鬼門關走一圈 沈玉琳罹血癌半年削瘦亮相 聲音極沙啞

記者葉君遠／即時報導
沈玉琳(左二)帶著阿喜(左起)、夏語心和海產為新節目亮相。（記者葉君遠／攝影）
沈玉琳(左二)帶著阿喜(左起)、夏語心和海產為新節目亮相。（記者葉君遠／攝影）

厲害啦，從鬼門關走了一圈，沈玉琳真的回來了，他重返工作崗位，第一個亮相通告，給了公視台語台新節目「黑白威廉Fighting」，下午台北大雨滂沱，他則精神奕奕跟搭檔阿喜和海產、夏語心一起出席新節目記者會。沈玉琳上台時聲音非常沙啞，理了特別的髮型，但精神奕奕。

他說，目前病況就是看血小板數字，和大家保證OK，他自嘲，「黑白威廉」可謂2025年最悲情的節目，「好事多磨，但磨多事好，我覺得過程愈坎坷，後面的成績愈好，節目本來是兩個威廉，但黑威廉一開始就閃兵，後來白威廉生病，錄到最後，兩個威廉都沒了」，現場播出的節目片花，已看出錄影時他明顯瘦了不少，只是還沒確診血癌。

沈玉琳生這麼嚴重的大病，但在醫生評估後，確定狀況無虞才到公開場合和大家碰面，他表示療程已告一段落，目前只需每隔一日進行血液檢查。至於是否需要多加靜養，沈玉琳展現樂觀性格，解釋自己屬於免骨髓移植的低風險群，且目前已驗不到致癌基因，「只要數值達標，就跟一般健康者無異，沒有休不休養的問題」。沈玉琳笑稱，從事帶給大家歡樂的工作就是他的動力來源，「趕快工作才是我最好的休養方式！」

記者會場，演藝圈大咖齊祝賀 吳宗憲、黃鐙輝驚喜現身影片，現場星光熠熠，好友潘若迪特別到場送花力挺。此外，演藝圈好友也紛紛錄製影片獻上祝福，名單包含吳宗憲、郭子乾、王瞳、蘇晏霈、白家綺、孫淑媚、林襄、梁赫群等知名藝人。

其中黃鐙輝在影片中幽默期許沈玉琳能「早日康復」，繼續以妙語連珠帶給大家歡樂；壓軸登場的吳宗憲則感性祝福老友復工順利，期盼新節目在人生、事業、健康與家庭各方面都圓滿。 

夏語心表示回到中南部錄影讓她極具共鳴，受訪者的言談常讓她想起父母，這不只是一檔節目，更是連結童年與家鄉情感的旅程。林育品（阿喜）則直呼壓力爆棚，為了精進台語，她全家總動員陪讀，甚至半夜還會向媽媽請教台語用法。 海產則分享，台語主持最難的是與沈玉琳進行「台語臨場胡說八道」，雖然常語塞卡住，卻也因此產生許多真實的笑料。 

