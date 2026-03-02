我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

伊朗戰火引爆全球震盪 美股卻抗跌？3大關鍵因素

華母助自閉症兒獲飛行執照 遇空中險情也不放棄

昔遭舉報非法演出被禁止入境5年 歌手巫啟賢：我比竇娥還冤

記者林怡秀／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
巫啟賢日前上「綜藝OK啦」分享出道以來的心路歷程。（圖／中天提供）
巫啟賢日前上「綜藝OK啦」分享出道以來的心路歷程。（圖／中天提供）

華語歌王巫啟賢日前上中天綜合台「綜藝OK啦」，細數出道43年來經歷過的大小事，其中讓他覺得最委屈的就是被指控非法演出：「唱片公司也希望每場演出都是合法的，所以都會去申請演出的準證，但有關單位都會說『不用申請啦！幾十年來都這樣，你們就去演出吧』。」

巫啟賢還原當時所發生的狀況：「我的歌那時候還挺紅的，我出新唱片，台南有兩家PUB想請我去演出，那我只能去一家，結果去了這家就得罪另一家，另一家就去告發我，我無端端地變成非法演出，就禁止我5年不能入境，我真的是比竇娥還冤啊！」

巫啟賢也透露擔任歌唱節目評審的幕後祕辛：「『蒙面歌王』有些歌手一簽就簽了3期，當時李克勤一出來唱，現場的觀眾都在叫『李克勤』，我跟他那麼熟，我怎麼可能聽不出來？但導演就在我耳機裡說『李克勤簽了3期，不能這1期就把他的面具揭下來，我們會違約』。」

在場來賓聽了都很好奇他如何應對？巫啟賢說：「我說『我跟李克勤太熟了，你唱歌雖然很像他，但還欠約一點李克勤的火侯，所以你不是李克勤』，結果播出之後，網路全部就K我了，我有苦說不出啊！」類似的狀況還不止發生過一次：「因為我那次表現很好，這個節目我又做了5年，但真的很難，陶喆上去也一樣，每個人都站起來說『陶喆！我喜歡你』！我耳機又響起『巫老師，陶喆也簽了3期』。」

巫啟賢還爆料劉德華的酒量超級差：「1994年我去香港，劉德華找我製作他的專輯，我寫了一首歌叫做『天天開心』，是一首比較藍調的歌曲，那這種歌曲就希望能有點酒意。」他也分享在錄音室發生的趣事：「我到錄音室就問他『能喝嗎』？他說『可以，沒問題！你看我們拍戲都喝很多』，我就說『那喝罐啤酒，因為這首歌需要一點酒意』，結果喝完後，是我把他扶進去錄音室的，還沒錄完又把他扛出來，他大概喝半罐就掛了。」

世報陪您半世紀

劉德華

上一則

假離婚真切割？台男星宥勝與前妻同行滑雪洩行蹤

延伸閱讀

穩定認愛8年… 張棟樑許願台北開唱 喊話想赴台拍戲

穩定認愛8年… 張棟樑許願台北開唱 喊話想赴台拍戲
吃剩飯、負巨債… 黃西田憶往事：遇貴人幫我一次還清

吃剩飯、負巨債… 黃西田憶往事：遇貴人幫我一次還清
中國留學生發帖「不想跟華人當朋友」 撕開社交圈矛盾

中國留學生發帖「不想跟華人當朋友」 撕開社交圈矛盾
江淑娜消失10年「有苦說不出」 曝江蕙病危不敢說

江淑娜消失10年「有苦說不出」 曝江蕙病危不敢說

熱門新聞

向華強和向太活躍於社群。(摘自微博)

向華強身家500億港幣 震撼宣布遺產全交郭碧婷「小兒子一毛都不給」

2026-02-25 20:48
27歲的美國女歌手查普蘿恩1日出席葛萊美獎紅毯，上半身薄紗禮服幾近上空，紅色裙子只靠乳環掛住。(路透)

葛萊美／27歲女歌手「上空現身」 只靠乳環撐住薄紗

2026-02-01 23:10
鄭少秋以「楚留香」走紅，有過3段婚姻。本報資料照

78歲鄭少秋愛女驟逝 無法見最後一面太痛「人間蒸發3年」

2026-02-16 12:41
湯唯獲網友大讚有正義感。微博

回北京娘家遇插隊者…湯唯霸氣呵斥 9歲女兒意外成亮點

2026-02-25 07:00
Rosé出席全英音樂獎，美出新高度。（美聯社）

全英音樂獎揭曉 「BLACKPINK」Rosé再寫歷史奪大獎

2026-02-28 23:22
81歲的袁和平(左起)、91歲的張鑫炎、88歲的吳彬堪稱華語武俠電影「活化石」。(取材自微博)

加起來260歲… 「鏢人」最大彩蛋是這3老人同框？ 武俠劇迷看哭了

2026-02-22 21:33

超人氣

更多 >
冬奧花滑金牌劉美賢受訪時說mog了 什麼意思？

冬奧花滑金牌劉美賢受訪時說mog了 什麼意思？
元宵前就有發財跡象 夏天存到小金庫的4大幸運生肖

元宵前就有發財跡象 夏天存到小金庫的4大幸運生肖
伊朗裔記者要曼達尼住嘴：別再跟我們說教什麼是和平

伊朗裔記者要曼達尼住嘴：別再跟我們說教什麼是和平
日子難過 如今美國人最常見5省錢習慣

日子難過 如今美國人最常見5省錢習慣
千人斬成人影星「大戰400人」懷孕了 將靠一招找生父

千人斬成人影星「大戰400人」懷孕了 將靠一招找生父