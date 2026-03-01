曾在限制級片跑龍套 周蕙沒當黑歷史「早已失憶」

周蕙笑起來有種從容的自信美。(記者王聰賢／攝影)

周蕙出道27年，4月25日將首度開個人台北小巨蛋演唱會。聊起一路走來，意外揭露一段連她自己都「幾乎失憶」的青澀過往。原來發片前，她曾進入華視演員訓練班，演過白雲主演的限制級影片「情定北海岸」。

眼前的她，笑起來有種從容的自信美。20多年前，審美尚未多元、唱片工業極度重視外型的年代，周蕙被稱為「女版蘇永康」，當時市場把外貌擺在第一位，聲音的感染力與情感反而退居其次，她憑藉清澈如水的嗓音，硬是在樂壇闖出一條屬於自己的路。不過，在成為歌手之前，她也歷經一段跑龍套的日子。

網路上至今流傳周蕙「情定北海岸」的片段，她客串辦公室路人角色。本以為提及往事會有些尷尬，沒想到她落落大方，笑說：「有耶！我有演。」透露18歲剛從高雄上台北，因父親的同鄉在華視當高官，建議她進訓練班磨經驗、找機會。

「那時常被抓去客串，酬勞只有台幣500元（約16美元），但到現在我都沒有看過完整的影片長什麼樣子」，她自嘲當年模樣青澀，還有點嬰兒肥，害羞喊話：「大家盡量不要去找影片，我沒有很想看到！」

話雖如此，但周蕙不覺得這段經歷是黑歷史，而是來時路，更幽默補充：「反正那個影片不要看起來像蘇永康就好了。」除了電影，周蕙也曾客串台語古裝劇，「我只有一句台詞，就是『火燒厝啊、火燒厝啊』，現在想起來還是很好笑」。

從客串戲劇當路人，到唱片公司的簽約歌手、唱紅不少情歌，如今終於要站上小巨蛋。在這個審美更多元、自我認同更自由的年代，一個曾經被嫌長相的歌手，用多年的時間證明自己，終於站上萬人舞台。「2026好想好好愛周蕙台北小巨蛋演唱會」購票可至寬宏售票系統。