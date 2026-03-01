我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

伊朗嗆祭出「史上最大報復」 川普回應：將以前所未見的力量還擊

傳川普已看過伊朗最高領袖哈米尼遺體照 可能接班人選曝光

曾在限制級片跑龍套 周蕙沒當黑歷史「早已失憶」

記者梅衍儂／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
周蕙笑起來有種從容的自信美。(記者王聰賢／攝影)
周蕙笑起來有種從容的自信美。(記者王聰賢／攝影)

周蕙出道27年，4月25日將首度開個人台北小巨蛋演唱會。聊起一路走來，意外揭露一段連她自己都「幾乎失憶」的青澀過往。原來發片前，她曾進入華視演員訓練班，演過白雲主演的限制級影片「情定北海岸」。

眼前的她，笑起來有種從容的自信美。20多年前，審美尚未多元、唱片工業極度重視外型的年代，周蕙被稱為「女版蘇永康」，當時市場把外貌擺在第一位，聲音的感染力與情感反而退居其次，她憑藉清澈如水的嗓音，硬是在樂壇闖出一條屬於自己的路。不過，在成為歌手之前，她也歷經一段跑龍套的日子。

網路上至今流傳周蕙「情定北海岸」的片段，她客串辦公室路人角色。本以為提及往事會有些尷尬，沒想到她落落大方，笑說：「有耶！我有演。」透露18歲剛從高雄上台北，因父親的同鄉在華視當高官，建議她進訓練班磨經驗、找機會。

「那時常被抓去客串，酬勞只有台幣500元（約16美元），但到現在我都沒有看過完整的影片長什麼樣子」，她自嘲當年模樣青澀，還有點嬰兒肥，害羞喊話：「大家盡量不要去找影片，我沒有很想看到！」

話雖如此，但周蕙不覺得這段經歷是黑歷史，而是來時路，更幽默補充：「反正那個影片不要看起來像蘇永康就好了。」除了電影，周蕙也曾客串台語古裝劇，「我只有一句台詞，就是『火燒厝啊、火燒厝啊』，現在想起來還是很好笑」。

從客串戲劇當路人，到唱片公司的簽約歌手、唱紅不少情歌，如今終於要站上小巨蛋。在這個審美更多元、自我認同更自由的年代，一個曾經被嫌長相的歌手，用多年的時間證明自己，終於站上萬人舞台。「2026好想好好愛周蕙台北小巨蛋演唱會」購票可至寬宏售票系統。

世報陪您半世紀

上一則

AKIRA出道20年 8月8日台北開唱

下一則

二度被捕 「變形金剛」男星西亞李畢福遭加控毆打罪

延伸閱讀

吃剩飯、負巨債… 黃西田憶往事：遇貴人幫我一次還清

吃剩飯、負巨債… 黃西田憶往事：遇貴人幫我一次還清
江淑娜消失10年「有苦說不出」 曝江蕙病危不敢說

江淑娜消失10年「有苦說不出」 曝江蕙病危不敢說
都是李亞鵬前女友 柯藍、瞿穎同遊清邁親密合影

都是李亞鵬前女友 柯藍、瞿穎同遊清邁親密合影
江蕙開唱瘦成這樣 超重磅嘉賓現身全場瘋了

江蕙開唱瘦成這樣 超重磅嘉賓現身全場瘋了

熱門新聞

歐陽妮妮一家人拍全家福，傅娟（左圖前排中）難得露臉。（取材自歐陽妮妮Instagram）

63歲傅娟升格當外婆 全家福高清照難得曝光

2026-02-22 02:00
向華強和向太活躍於社群。(摘自微博)

向華強身家500億港幣 震撼宣布遺產全交郭碧婷「小兒子一毛都不給」

2026-02-25 20:48
鄭少秋以「楚留香」走紅，有過3段婚姻。本報資料照

78歲鄭少秋愛女驟逝 無法見最後一面太痛「人間蒸發3年」

2026-02-16 12:41
27歲的美國女歌手查普蘿恩1日出席葛萊美獎紅毯，上半身薄紗禮服幾近上空，紅色裙子只靠乳環掛住。(路透)

葛萊美／27歲女歌手「上空現身」 只靠乳環撐住薄紗

2026-02-01 23:10
改編自同名小說的「流水迢迢」由任嘉倫、李蘭迪主演。(取材自微博)

原著粉也大讚 6部「古裝改編劇」口碑發酵

2026-02-18 01:28
湯唯獲網友大讚有正義感。微博

回北京娘家遇插隊者…湯唯霸氣呵斥 9歲女兒意外成亮點

2026-02-25 07:00

超人氣

更多 >
伊朗反擊美以聯手空襲行動 局勢發展一文掌握

伊朗反擊美以聯手空襲行動 局勢發展一文掌握
從雲南大山考進頂大 23歲博士生胃癌晚期 坦言1糟糕習慣

從雲南大山考進頂大 23歲博士生胃癌晚期 坦言1糟糕習慣
以色列媒體稱伊最高領袖哈米尼身亡 川普證實

以色列媒體稱伊最高領袖哈米尼身亡 川普證實
伊朗證實 86歲最高領袖哈米尼遇襲身亡

伊朗證實 86歲最高領袖哈米尼遇襲身亡
川普8分鐘談話 宣布對伊朗展開「大規模作戰行動」

川普8分鐘談話 宣布對伊朗展開「大規模作戰行動」