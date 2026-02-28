吃剩飯、負巨債… 黃西田憶往事：遇貴人幫我一次還清

我的頻道

記者李姿瑩組╱綜合報導
黃西田(右)的人生際遇比電影更精采。（圖／三立提供）
黃西田(右)的人生際遇比電影更精采。（圖／三立提供）

出道66年，在台灣走紅超過一甲子的藝人黃西田，近日在三立新聞台「話時代人物」節目受訪，外界稱呼黃西田「永遠的小朋友」，77歲外表依舊凍齡，黃西田本名叫黃日平，他笑說取名的時候應該期望「日日平安」，但卻從小過著不平順的人生。父親愛喝酒，田產一塊塊典當出去，母親就替人洗衣煮飯養家，他和弟弟吃的是別人家的剩菜剩飯，「那時候我們很想趕快出外賺錢，所以我小學畢業就不想再念書了」。

黃西田12歲就在路邊小吃攤洗碗，15歲當五金行員工月薪90元(台幣，以下同，約2.87美元)，16歲到家具店當木工學徒，黃西田說工作會邊聽收音機邊唱歌，「師傅說我的聲音，和當時寶島歌王黃三元很像，偷偷幫我報名電台的歌唱比賽」，每次出場掌聲如雷，一路唱到決賽，雖然最後陪榜，但他都和人說自己是第四名。

後來有藥廠廠長賞識他的歌聲，邀他當工友、還隨團巡迴唱歌推銷，開啟他到台北試唱的機緣，幸運被選中還發片踏入歌壇，「廠長拿唱片給我，我才看到自己被取名叫做黃西田」，簽了唱片合約一年2萬元(約637美元)，黃西田把錢交給父親，「那是我們家最開心的時候，我們阿蓮人都以為我愛國獎券中大獎」。後來北上闖蕩演藝圈，一開始住在舊的台北第二殯儀館旁，後來拍了電影「流浪到台北」當男主角片酬6000元(約191美元)，但黃西田因此變成家喻戶曉的明星。

民國70年代，黃西田聽信朋友邀請，投資錄影帶與電影製作最後慘賠，當時負債5000萬元(約159.2萬美元)，還向地下錢莊借錢，黃西田說「有七、八年表演收入都是抵債，我最感謝楊登魁，最後不知道幾百萬他幫我一次還清，我就簽到他旗下，慢慢唱歌還給他，他還沒收我利息」。

當時是歌廳秀的黃金年代，康弘、余天、豬哥亮都是一起共事的藝人，黃西田節目上也說了很多發生在藍寶石的往事。

母親的梳妝盒(下)

眷村過年憶往

江西夫妻開小炒店 8年還清百萬債 挺直腰桿回家過年

憶往／永別了 兒時的高雄岡山眷村

