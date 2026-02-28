孫燕姿推出新曲為巡演暖身 MV化身太空人

孫燕姿在新歌「飛瀑而下」MV中，化身在無重力宇宙的太空人。（圖／Make Music提供）

孫燕姿今年可望站上台北大巨蛋開唱，在眾人引頸期盼之際，她先拋出另一驚喜，推出新歌「飛瀑而下」，她為了拍攝單曲封面化身太空人 ，有感而發說：「在失速的邊界裡，要牢牢接住自己。」

她的「就在日落以後」巡迴演唱會橫掃各大城市，今年繼續盛大展開，面對全新場次與舞台規模的前置準備，孫燕姿與導演及製作團隊反覆推敲節目結構、視覺調度與音樂層次，為即將演出的內容尋找更精準的節奏與重心。

而工作忙碌之餘，她對人生有新體悟，全都融入新歌「飛瀑之下」，她有感而發地說：「這首歌形容一種最衝動卻又最平靜的感覺。好似答案清晰明亮。它在告訴我們，經歷那麼多無形的或許、如果、分叉的結果，我們切記所有曾經給過自己的微笑與希望。而不管這些勇氣來自於自己、他人還是某一天遇見的陌生人，我們最後在失速的邊界裡，擁抱起自己。」

「飛瀑之下」也是她首度攜手新加坡 創作歌手文慧如，文慧如一直以孫燕姿為音樂道路的啟蒙，從仰望到並肩，也讓歌曲在理性結構與情感感受之間，成為深層而自然的合作共振。孫燕姿表示：「謝謝能遇見這首文慧如創作詞曲的作品，讓演唱會巡迴的第2年，有1首新歌可以和大家見面！這首歌讓我想起在台上唱歌的感覺。歌曲本身的生命力總會帶著一種指引，讓我們連結起來的那瞬間，衝動而平靜。」