李千娜捲「世紀血案」爭議1個月 提告要求「刪除全部畫面」

記者陳穎／即時報導
李千娜月初出席電影「世紀血案」殺青記者會。（記者沈昱嘉／攝影）

台灣藝人李千娜因捲入電影「世紀血案」風暴約一個月，她今天(27日)發出聲明。已決定就電影相關爭議提出刑事告訴。依白紙黑字之演員聘用合約內容，製作方於拍攝前明確「保證已取得」合法授權；然而在殺青酒臨時記者會後，經民眾查證發現實際上並未取得授權即進行拍攝。

相關情形曝光後，始知所有演員及相關工作人員係在該等保證基礎下參與演出，亦可能因此在無意間對林義雄先生及林家血案相關倖存者、被害家屬造成二次傷害。基於此，除依法為撤銷演出合約之意思表示外，民事上亦要求製作公司刪除「世紀血案」中含有李千娜畫面之全部內容，且不得主張合約相關權利或使用李千娜姓名、肖像及聲音之任何行為。同時，對於製作方締約當時明知未取得授權卻故意隱瞞而進行拍攝，致演員名譽遭受波及，並產生重大財產損害之情形，亦將對相關人士提出刑事告訴。

李千娜選擇正面面對司法程序，並全力配合相關調查。於開拍前及拍攝過程中，導演徐琨華與製作人郭木盛在討論劇本與角色時，向演員說明本作品將以「正義與希望」為呈現方向，使其理解所飾角色屬於情感與家庭面向之設定；此一理解亦誤導後續相關對外發言與轉述。

隨著相關事實逐步浮現，李千娜已開始檢視並反省自身言行，並將透過法律程序釐清責任歸屬。後續將尊重司法進程，在合法範圍內審慎對外說明相關發展。此外，李千娜已將該片全部片酬捐贈予慈林基金會，以表達歉意，並期盼未來以實際行動持續為社會付出，帶來正向影響。

世報陪您半世紀

上一則

「變形金剛」男星酒後暴走毆人 半裸遭警逮捕

下一則

雙胞胎女兒被偷拍PO網 謝娜罕見動怒 用68個驚嘆號譴責

