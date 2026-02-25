觀影說劇╱曾敬驊搬水泥還債 「失樂園」髒汙失神身影曝光

「失樂園」曾敬驊滿身汙漬蜷縮紙板的畫面曝光。（圖／冬候鳥電影、文策院提供）

由范少勳、曾敬驊主演電影「失樂園」，片中曾敬驊為還債搬水泥，范少勳則飾演育幼院社工，以為人父的他透露，角色詮釋上相對不容易，「面對眼前正在爆炸的孩子，和處理不完的家務事、在床邊等你回家的兒女，社工生輔員應該要怎麼消化自己的情緒？當兩個都是需要愛和包容的孩子時，要怎麼平衡？這真的跟當父母一樣難」。

前導預告由聖誕節 活動揭開序幕，燈飾閃爍，孩子們齊聚一堂，台上唱著聖歌，歌聲純淨悠揚，然而畫面隨之急轉，草地上孩子們嬉鬧打球，卻傳來刺耳的指責：「你們的小孩不是打架就是偷東西，帶壞別人小孩。」一名男孩被推倒在地，染著金髮的少年與手持籃球的同伴狂妄大笑，溫馨表象下的裂痕逐漸浮現。

同時，曾敬驊滿身汙漬蜷縮在紙板上，眼神失焦；手持球棍的男人凶狠逼近，他驚恐後退。瘦小男孩被少年掐住脖子，范少勳急奔上前阻止，卻也冷峻說道：「過去我們給過這孩子很多次機會，這一次，真的應該要給他一個教訓。」

詮釋育幼院社工的范少勳表示：「我覺得在蔡仁興這個角色上看待社工，真的有很多的不容易。在制度和法規之下，對於真實發生在眼前的狀況，可以如何有最好的處理方式？或許這是經常會碰到的問題。當自己有家庭的同時，又要處理社工或是生活輔導員的工作，真的不是一件很容易的事。」