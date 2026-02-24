台灣滷肉飯有香菇？張鈞甯首登春晚被考倒「懷疑人生」

張鈞甯首登央視春晚舞台，坦言內心澎湃不已。(取材自微博)

台灣氣質女神張鈞甯近日受邀參加春晚演出，相關後台花絮與專訪影片接連曝光。影片中，她展現出既幽默又自律的一面，不僅在談論家鄉美食「滷肉飯」時陷入「懷疑人生」的困境，更親自示範如何在後台維持優雅體態，並感性分享首度登上春晚的激動心情。

第一次站上春晚舞台，張鈞甯坦言心情相當激動。她在陸媒訪問時表示，以往都是在電視機前收看，這次能親身參與這項凝聚全球華人 的盛大活動，讓她感到無比榮幸。

張鈞甯感性地說：「在台上的時候，其實我會有一種澎湃到想要掉眼淚的感動。」她提到，雖然倍感壓力，但更希望能透過表演呈現出欣欣向榮的溫暖感，給予觀眾勇氣去迎接新的一年。

此外，她也在鏡頭前大方介紹台灣的過年習俗，尤其是年夜飯桌上必備的吉祥語。她細數道：吃蘿蔔糕代表「步步高升」；吃魚時千萬不能吃完，象徵「年年有餘」；吃雞肉則是取其閩南語諧音（加雞起家），代表「家合興旺」；還有象徵長命百歲的長年菜 。

近日，她也曝光首度登上央視春晚的後台直擊。影片中，第一天她便吃起台灣的家鄉味滷肉飯，工作人員則問了犀利問題：「台灣的滷肉飯裡面有香菇嗎？」女神竟意外被考倒。她先是遲疑地回答：「好像沒……欸？」隨後尷尬笑說：「我覺得應該是沒有的……講得我都開始有點懷疑了。」這段「懷疑人生」的插曲也讓網友笑翻，直呼女神太真實。

除了感性與美食，張鈞甯對自我體態的要求也讓人驚嘆。在春晚後台，她被拍到身穿華麗蕾絲禮服卻「不計形象」地躺在沙發上伸展，雙手高舉練習。

她解釋，這套動作是為了「開胸」與訓練「頸椎」，是練出優雅「天鵝頸」的秘密武器。她強調，為了在鏡頭前保持完美儀態，必須隨時提醒自己不要駝背。網友紛紛留言讚嘆：「女神的優雅果然是練出來的！」、「這份自律真的讓人佩服」。