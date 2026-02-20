「14歲離家」 蕭淑慎罕揭童年創傷 父拉頭去撞牆、全身瘀青

蕭淑慎自認脾氣改很多，喜歡現在的自己。(圖／LiTV、樂鑫文化傳媒提供)

台灣藝人蕭淑慎近日登上「11點熱吵店」，罕見談及童年往事，揭露一段充滿創傷的成長經歷，內容震撼全場，也讓主持人阿Ken聽得相當不忍。

她透露，父母在18歲時便生下她，當時年紀尚輕、仍在求學階段，後來雖完成學業並接手家中海產生意，忙於工作卻無暇照顧她。蕭淑慎從小多由爺爺撫養，或在親戚家輪流寄住，也因此養成察言觀色的性格。她坦言，長期寄人籬下的感受，讓她比同齡孩子更早熟。

蕭淑慎表示，爺爺曾是大學教授，也在國中、小學擔任主任，因此安排她寄讀學校，放學後還留在校內參加社團課程。直到爺爺過世後，校園氛圍出現變化，她感受到老師態度轉冷，甚至被責備「丟爺爺的臉」。年僅國小三年級的她情緒失控，曾因憤怒拿教室便當箱丟向老師，坦言那時第一次深刻體會到人情冷暖。

談及父親，她形容對方原是建中高材生，因早婚生子改變人生軌跡，對她寄予高度期待。父親每天深夜返家，要求她背誦整頁課文，背不出來便處罰下跪，常常讓她整夜無法入睡，隔天直接上學。父親甚至要求她未來考上北一女，準備大量練習冊，若未完成便半夜叫醒繼續寫。長期高壓下，她身心俱疲，國小三年級時曾一度萌生輕生念頭，但家人並未察覺。

她更回憶，父親管教方式極為嚴厲，曾被打到全身瘀青，甚至有一次被拉著頭去撞牆，當場昏迷送醫，嘴角縫針、全身內傷，在家休養兩個月無法上課。儘管經歷種種，她仍表示當時父母年紀太輕，背負壓力與現實困境，對父親的情緒並非全然怨懟。蕭淑慎坦言，14歲那年選擇離家出走，之後再也沒有回去。