立威廉抗癌過生死關 「想看女兒長大」讓他撐過低潮

記者陳穎／綜合報導
立威廉原本70公斤，手術後瘦到66公斤。(記者林士傑／攝影)
立威廉原本70公斤，手術後瘦到66公斤。(記者林士傑／攝影)

49歲台灣男星立威廉曾以「天國的嫁衣」、「綠光森林」等偶像劇走紅，近年將重心放在家庭與生活。未料去年7、8月他被診斷出罹患甲狀腺癌二期，9月接連動了兩次手術，取出兩顆腫瘤，半年醫療費高達400萬台幣(約12.6萬美元)，一度走到生死關頭。所幸經過積極治療後，病況已逐漸穩定，目前持續服藥並定期追蹤。

立威廉近日在IG分享上節目片段，首度較完整談及抗癌心路歷程。他坦言，當時最害怕的並非手術疼痛，而是腦中不斷浮現一個念頭：「我還能不能看到女兒長大？」這份對11歲女兒Harper的牽掛，成為他撐過低潮的重要力量。

談到教養觀念，他表示即便現在生活無虞，仍堅持教導女兒要節儉、珍惜得來不易的一切。立威廉回憶，自己5歲時父母離婚，母親為了撫養他和哥哥，身兼數職辛苦工作。他14、15歲就開始打工，餐館、發傳單都做過，只希望減輕母親負擔。

他最難忘的一幕，是在玩具店替客人打包玩具時，明明自己也很想擁有，卻因家境無法負擔，只能默默壓抑渴望。這段成長記憶，也深深影響他如今對金錢與家庭的價值觀。

回想去年歷經生死關卡，立威廉坦言，若說人生有什麼遺憾，「唯一的遺憾就是沒能看女兒長大。」他感性表示，想去的地方去過了，想拍的戲也拍過了，「我沒有遺憾，我OK，我可以走了。」然而正因這場病，他更懂得珍惜當下，努力陪伴家人，迎向嶄新人生階段。

腫瘤 醫療費

