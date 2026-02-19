我的頻道

南韓法院裁定內亂罪成立 尹錫悅一審被判無期徒刑

全美哪個城市蓋最多可負擔住房？第二名讓人好意外

金鐘男星徐亨離婚 女兒幾歲都答不出來

記者林怡秀／綜合報導
金鐘男星徐亨，自曝和女兒已經兩年沒聯絡，甚至連女兒今年幾歲也不清楚。（本報資料照片）
台灣男歌手及電視節目主持人曹西平在住處猝逝，享壽66歲，由於他生前未婚，獨居長照的問題也引發社會討論，曾拿下金鐘男配角獎的台灣男演員徐亨日前上節目坦言，自己雖然有結婚生女，但後來被淨身出戶，他和女兒已經兩年沒聯絡，甚至連女兒今年幾歲也不清楚，讓在場來賓一陣傻眼。

徐亨說，其實他沒想過自己會結婚，「本來想說有個家庭也很好，但最後還是離婚了。」他坦然面對自己妻離子散、還被淨身出戶的處境，但一開始確實心裡非常痛苦，午夜夢迴時，他常常夢見自己的女兒。

主持人鄭弘儀問他女兒多大？他回：「說實在我不太清楚，因為我兩年沒有聯絡。」一旁的來賓呂文婉吃驚說：「你忘了她的生日？」徐亨努力回憶：「因為她兩年沒跟我聯絡，也很少跟我互動，應該……18、19歲吧。」

鄭弘儀不解：「會跟太太離婚應該是感情不在了，女兒照理說，應該會跟你有滿深厚的感情才對？」

徐亨說他也不懂，女兒從小看到他就怕，當時他拍民視八點檔，幾乎沒有休息時間，所以和女兒相處的機會也不多。

被問到離婚後是否有聯繫過女兒，他苦笑：「我有聯絡過，她們也沒有回訊息，也沒有讀，我想說這樣也好，不要打擾她們，因為我已經夠對不起她們了。」

徐亨認為女兒應該是封鎖他了，而他目前獨居，他悲觀表示：「這世上應該沒有人愛我了」。

曹西平 長照

