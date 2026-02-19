我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

南韓法院裁定內亂罪成立 尹錫悅一審被判無期徒刑

全美哪個城市蓋最多可負擔住房？第二名讓人好意外

胡宇威代言家扶 揭年少家道中落奮鬥史

記者陳慧貞／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
胡宇威出席家扶基金會公益活動。（記者陳慧貞／攝影）
胡宇威出席家扶基金會公益活動。（記者陳慧貞／攝影）

台灣男星胡宇威出席家扶基金會「無窮世代計畫」公益活動，美國紐約出生的他，年少時曾有過一段慘淡歲月，爸爸的餐廳收掉，加上房貸壓力，家庭經濟一度陷窘境，爸爸經常為此默默落淚。看到活動中播放的影片中，一名外祖母帶著一對兄妹生活，外祖母一句話：「我可以吃下所有苦，不希望小孩子負擔這些苦。」胡宇威想起爸爸說過同樣的話，當場落淚。

胡宇威（中）擔任家扶基金會「無窮世代」代言人，呼籲幫助弱勢孩童。（記者陳慧貞／攝...
胡宇威（中）擔任家扶基金會「無窮世代」代言人，呼籲幫助弱勢孩童。（記者陳慧貞／攝影）

因為有過類似經驗，胡宇威共情貧童生活與學習困境，暖心呼籲幫助弱勢孩子看見改變的未來。他受訪提到從小家境不算富裕，每回到超市購物，看到喜歡的東西，他總是懂事地先問媽媽「可以買這個嗎」，若被拒絕，他也只是默默將東西放回去，不會吵鬧。美國大學學費昂貴，他教武術、擔任銀行催款員拚命打工賺錢，和父母共同負擔學費，他說：「我能多一份工作，就能讓家裡少一份困擾」。

說起在銀行當催款員的經歷， 胡宇威自豪業績不錯，他因家裡也有房貸，能同理被催款客戶的心情，總能溫和對待客戶，曾有客戶對他說：「期待以後接起電話都是你的聲音。」還有客戶到他公司樓下等他，「一開始以為要找麻煩，沒想到是要送我禮物，感謝我跟他一起度過欠債難關。」

胡宇威和台灣女星陳庭妮結婚兩年，夫妻各自忙於拍戲、實境秀，遲遲未能辦婚禮，他坦言，其實還是卡在找不到適合辦婚禮的戶外場地，但兩人從沒打消辦婚禮的念頭，被問會不會等到小孩都出生了還沒辦？胡宇威笑：「那也不錯啊，也是一種緣分，小孩可以當『花瓣』。」他一時想不起「花童」名稱，邊做撒花動作，將「花童」說成「花瓣」。

胡宇威日前過43歲生日，他甜蜜笑說老婆陳庭妮到法國買了他最愛的美國球隊外套和帽子當生日禮物，但說起生日願望，最近他錄製廚藝真人秀「星廚之戰」，有了想要一組新的廚師刀的念頭，似有暗示老婆幫他圓夢之意，笑說：「可以當七夕情人節聖誕節禮物囉。」

世報陪您半世紀

聖誕節 情人節

上一則

麥特戴蒙曝Netflix潛規則 先上大場面

下一則

金鐘男星徐亨離婚 女兒幾歲都答不出來

延伸閱讀

房貸信用評分將採新模式 房租、水電費、電話帳單繳費紀錄等納入考量

房貸信用評分將採新模式 房租、水電費、電話帳單繳費紀錄等納入考量
結束補貼 歐記健保有些保費超過房貸

結束補貼 歐記健保有些保費超過房貸
數百萬參加ACA計畫的中產階級美國人 健保保費開銷超房貸

數百萬參加ACA計畫的中產階級美國人 健保保費開銷超房貸
打破20年來默契 「二房」房貸債券權限翻倍 專家批升高風險

打破20年來默契 「二房」房貸債券權限翻倍 專家批升高風險

熱門新聞

鄭少秋以「楚留香」走紅，有過3段婚姻。本報資料照

78歲鄭少秋愛女驟逝 無法見最後一面太痛「人間蒸發3年」

2026-02-16 12:41
27歲的美國女歌手查普蘿恩1日出席葛萊美獎紅毯，上半身薄紗禮服幾近上空，紅色裙子只靠乳環掛住。(路透)

葛萊美／27歲女歌手「上空現身」 只靠乳環撐住薄紗

2026-02-01 23:10
王菲在央視馬年春晚節目演唱「你我經歷的一刻」。（取材自微博）

天后6度登央視春晚「誰給王菲畫的眉毛」衝微博熱搜

2026-02-18 00:08
蔡幸娟出道多年，是很多人的青春回憶。（本報資料照）

蔡幸娟富養正妹女兒爆紅 躲債搬家16次 熬成上億貴婦

2026-02-16 10:11
樊光耀（左起）、李劭婕、吳中天、隋棠、導演賴聲川、林依晨、張靜之、張本渝、梁正群出席舞台劇「暗戀桃花源」記者會。(記者王聰賢／攝影)

台男星娶陸女星10年 消失台演藝圈「欠一個交代」曝近況

2026-02-12 21:55
劉嘉玲(左圖)、看著老公梁朝偉一臉驚慌（右圖）。(摘自小紅書)

梁朝偉「眼神死求助臉」全網瘋傳 劉嘉玲站一旁看戲：自己處理

2026-02-11 18:57

超人氣

更多 >
更新美國護照 6分鐘即可搞定

更新美國護照 6分鐘即可搞定
因選擇代表中國隊 谷愛凌稱在史丹福遭「人身攻擊」

因選擇代表中國隊 谷愛凌稱在史丹福遭「人身攻擊」
范斯暗示谷愛凌？「美國出生長大 應代表美國參賽」

范斯暗示谷愛凌？「美國出生長大 應代表美國參賽」
年輕華女看到這突然衝上前 咬斷ICE特工手指 結果...

年輕華女看到這突然衝上前 咬斷ICE特工手指 結果...
研究：70歲以後賣房 售價降低…屋主越老賣得越便宜

研究：70歲以後賣房 售價降低…屋主越老賣得越便宜