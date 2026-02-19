胡宇威代言家扶 揭年少家道中落奮鬥史

胡宇威出席家扶基金會公益活動。（記者陳慧貞／攝影）

台灣男星胡宇威出席家扶基金會「無窮世代計畫」公益活動，美國紐約出生的他，年少時曾有過一段慘淡歲月，爸爸的餐廳收掉，加上房貸壓力，家庭經濟一度陷窘境，爸爸經常為此默默落淚。看到活動中播放的影片中，一名外祖母帶著一對兄妹生活，外祖母一句話：「我可以吃下所有苦，不希望小孩子負擔這些苦。」胡宇威想起爸爸說過同樣的話，當場落淚。

胡宇威（中）擔任家扶基金會「無窮世代」代言人，呼籲幫助弱勢孩童。（記者陳慧貞／攝影）

因為有過類似經驗，胡宇威共情貧童生活與學習困境，暖心呼籲幫助弱勢孩子看見改變的未來。他受訪提到從小家境不算富裕，每回到超市購物，看到喜歡的東西，他總是懂事地先問媽媽「可以買這個嗎」，若被拒絕，他也只是默默將東西放回去，不會吵鬧。美國大學學費昂貴，他教武術、擔任銀行催款員拚命打工賺錢，和父母共同負擔學費，他說：「我能多一份工作，就能讓家裡少一份困擾」。

說起在銀行當催款員的經歷， 胡宇威自豪業績不錯，他因家裡也有房貸，能同理被催款客戶的心情，總能溫和對待客戶，曾有客戶對他說：「期待以後接起電話都是你的聲音。」還有客戶到他公司樓下等他，「一開始以為要找麻煩，沒想到是要送我禮物，感謝我跟他一起度過欠債難關。」

胡宇威和台灣女星陳庭妮結婚兩年，夫妻各自忙於拍戲、實境秀，遲遲未能辦婚禮，他坦言，其實還是卡在找不到適合辦婚禮的戶外場地，但兩人從沒打消辦婚禮的念頭，被問會不會等到小孩都出生了還沒辦？胡宇威笑：「那也不錯啊，也是一種緣分，小孩可以當『花瓣』。」他一時想不起「花童」名稱，邊做撒花動作，將「花童」說成「花瓣」。

胡宇威日前過43歲生日，他甜蜜笑說老婆陳庭妮到法國買了他最愛的美國球隊外套和帽子當生日禮物，但說起生日願望，最近他錄製廚藝真人秀「星廚之戰」，有了想要一組新的廚師刀的念頭，似有暗示老婆幫他圓夢之意，笑說：「可以當七夕情人節 、聖誕節 禮物囉。」