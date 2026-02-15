讓兒子陪陳曉過年 陳妍希獨自返台被讚「體面」

我的頻道

娛樂新聞組╱綜合報導
陳妍希和兒子小星星，被目擊母子機場兵分兩路，疑似讓兒子與陳曉一同過年。（取材自微博）
陳妍希和兒子小星星，被目擊母子機場兵分兩路，疑似讓兒子與陳曉一同過年。（取材自微博）

年關將至，幾乎所有人都開始返回家鄉陪父母過春節，明星也不例外。據網友爆料，台灣知名女星陳妍希日前與九歲兒子「小星星」現身北京機場，然而兩人的目的地卻不相同，陳妍希回台灣娘家過年，「小星星」則在工作人員的陪同下搭機前往父親陳曉身邊過年；網友被陳妍希的舉動所動容，沒想到她如此體面，離婚後還能把兒子送給前夫家過春節。

扒蝦侃娛報導，從網友公開的機場畫面可見，當天陳妍希一身黑色休閒打扮，黑色大衣配上黑色內搭，雖然把自己包裹得嚴嚴實實，但她露出一雙白皙美腿，非常搶鏡。陳妍希走在前面，工作人員緊隨其後，另一位工作人員則推著行李車，「小星星」坐在行李箱上被推行。

陳妍希遇到路人粉絲前來要簽名，工作人員立刻上前制止，但被陳妍希叫了過去，然後陳妍希接過粉絲遞過來的紙和筆，邊走邊為粉絲簽名。臨走時，陳妍希也不忘向粉絲揮手告別。

等陳妍希準備登機時，她便與兒子「小星星」分開，據在場網友透露，陳妍希當天搭飛機前往台灣娘家過春節，「小星星」則在工作人員的陪同下搭另一架飛機離開，應該是前往父親陳曉老家安徽與爸爸、爺爺、奶奶一起過年。

相關影片曝光後，立刻衝上微博熱搜，網友紛紛稱讚陳妍希的做法，「最體面善良的前妻」、「陳妍希體面人，考慮到爺爺奶奶也想過年看看孩子」、「體面心善」、「平時都是媽媽在帶，過年讓孩子去陪爸爸和爺爺奶奶，陳妍希真的很大器」，但也有人為她要與孩子分開過年感到心疼。

陳妍希西洋情人節在社群上傳自拍照。（取材自微博）
陳妍希西洋情人節在社群上傳自拍照。（取材自微博）

陳妍希 春節 陳曉

