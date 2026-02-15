孫協志二婚夏宇童 王牌經紀人缺席：上次包過了

我的頻道

娛樂新聞組／綜合報導
夏宇童手戴三克拉大鑽戒。(圖／經紀人提供)
夏宇童手戴三克拉大鑽戒。(圖／經紀人提供)

台灣藝人孫協志與夏宇童14日在台北寒舍艾美補辦婚宴，斥資百萬台幣席開40桌，廣邀藝人好友出席，並找來由5566小刀擔任婚禮總招待，許孟哲、王少偉也都現身。

據悉，婚禮在正式登場前曾出現一段讓人心跳加速的插曲，為了讓整場婚禮順利圓滿，兩人特別邀請婚禮顧問全程協助籌備，而靈魂人物Stacey在宴客前一天細心檢查所有流程與現場配置時，意外發現少了一組桌次安排。這個突如其來的狀況，若沒有及時處理，恐怕將影響賓客座位動線與整體宴會節奏。所幸Stacey立刻告知新人協調補位調整，在最短時間內完成修正，讓婚禮最終有驚無險、完美進行。

演藝圈許多好友都前來送上祝福，由5566小刀擔任婚禮總招待，然而昔日隊友王仁甫因為有行程缺席，一手捧紅5566的王牌經紀人孫德榮也沒來，孫德榮表示沒有收到邀請函，但也忙著舉辦宴請親友，原本就無暇出席。孫德榮表明沒有包禮給孫協志和夏宇童，「他第一次結婚我都包了，為什麼還要再包？」還直言「上一場包的禮金已經夠他用很久了」，雖然沒有去喝喜酒，但還是祝福二婚的孫協志白頭偕老、早生貴子。

夏宇童透露，婚宴的拍攝整體風格跳脫制式婚禮框架，更像是情侶出遊般輕鬆自然，情緒引導細膩，畫面充滿溫度。原本擔心拍攝進度會緊張影響心情的夏宇童，在團隊專業帶領下很快進入狀態，笑容自然流露，成品曝光後兩人直呼「真的每張都好喜歡」。

夏宇童圓夢成為最美新娘。(圖／經紀人提供)
夏宇童圓夢成為最美新娘。(圖／經紀人提供)

