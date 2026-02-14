我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

NBA名人賽 林書豪轟致勝「8分球」助字母哥隊獲勝

羅偉促成舊金山學校重開 18日學生返校

孫協志再婚夏宇童 驚爆婚禮前差點出大包

記者李姿瑩／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
夏宇童手戴三克拉大鑽戒。(圖／經紀人提供)
夏宇童手戴三克拉大鑽戒。(圖／經紀人提供)

台灣藝人孫協志與夏宇童14日在台北寒舍艾美補辦婚宴，斥資百萬席開40桌，廣邀藝人好友出席，並找來由5566小刀擔任婚禮總招待，許孟哲、王少偉也都會現身。

據悉婚禮在正式登場前曾出現一段讓人心跳加速的插曲。為了讓整場婚禮順利圓滿，兩人特別邀請永恆婚禮顧問全程協助籌備，而靈魂人物 Stacey 在宴客前一天細心檢查所有流程與現場配置時，意外發現少了一組桌次安排。

所幸Stacey 立刻告知新人協調補位調整，在最短時間內完成修正，讓婚禮最終有驚無險、完美進行。

除了流程穩定無虞，這次婚禮的影像紀錄自從曝光後立刻引發網友群起讚嘆，夏宇童選擇將動態拍攝特別交由拍攝無數演藝新人的 Mr.Yes 操刀，整體風格跳脫制式婚禮框架，更像是情侶出遊般輕鬆自然，情緒引導細膩，畫面充滿溫度。

夏宇童也分享，第一次與影像團隊開會時，其實對風格方向相當猶豫，很多畫面拿不定主意，但Mr.Yes 團隊不急著定案，而是願意陪著新人嘗試各種想法，再一步步整理出真正符合他們氣質的呈現方式，讓兩人對成品充滿信任與期待。

至於婚紗平面攝影，則由業界知名的婚攝鯊魚團隊負責拍攝，以快狠準的節奏與清楚引導著稱。原本擔心拍攝進度會緊張影響心情的夏宇童，在團隊專業帶領下很快進入狀態，笑容自然流露，成品曝光後兩人直呼「真的每張都好喜歡」。

夏宇童圓夢成為最美新娘。(圖／經紀人提供)
夏宇童圓夢成為最美新娘。(圖／經紀人提供)

世報陪您半世紀

上一則

「香港波神」周秀娜遭控介入李家誠豪門 發聲駁斥：根本不認識

延伸閱讀

不再受制於美方斷供…字節跳動自研晶片團隊已超千人

不再受制於美方斷供…字節跳動自研晶片團隊已超千人
台美簽貿易協議 鄭麗君承認曾遭美方以提高關稅施壓

台美簽貿易協議 鄭麗君承認曾遭美方以提高關稅施壓
傳請李靚蕾律師團隊和具俊曄爭大S遺產 S媽回應了

傳請李靚蕾律師團隊和具俊曄爭大S遺產 S媽回應了
調查：2/3離婚者會再婚 逾4成會與新配偶生育

調查：2/3離婚者會再婚 逾4成會與新配偶生育

熱門新聞

27歲的美國女歌手查普蘿恩1日出席葛萊美獎紅毯，上半身薄紗禮服幾近上空，紅色裙子只靠乳環掛住。(路透)

葛萊美／27歲女歌手「上空現身」 只靠乳環撐住薄紗

2026-02-01 23:10
歐陽娜娜大膽嘗試露側乳剪裁禮服。(取材自微博)

25歲歐陽娜娜性感露側乳 粉絲讚女神降臨

2026-02-06 01:14
趙薇女兒小四月更新近況。(取材自小紅書)

趙薇女兒16歲了…「小四月」罕露面 一頭金啡髮像極ABC

2026-02-07 03:00
余天(右起)、胡瓜、余祥銓積極準備「鑽石舞台」演唱會。圖／艾迪昇傳播提供

密友爆費玉清人間蒸發 引退6年失聯

2026-02-10 12:03
艾希頓庫奇(左)和黛咪摩爾曾有過一段6年婚姻。（路透）

黛咪摩爾揭「床事3人行」惹怒前夫 庫奇一句話終和解

2026-02-09 01:21
言承旭(右)、周渝民(仔仔)也來大S雕像前。(記者沈昱嘉／攝影)

言承旭被仔仔攙扶離開 網友見這一幕心痛「他真的都快碎了」

2026-02-02 23:07

超人氣

更多 >
男搭機飛休士頓卻往東京 男客直到空服員做一事才驚覺

男搭機飛休士頓卻往東京 男客直到空服員做一事才驚覺
18至64歲者須每周工作20小時 才能領取糧食券 紐約州3月1日起實施

18至64歲者須每周工作20小時 才能領取糧食券 紐約州3月1日起實施
冬奧╱美「四周跳之王」馬里寧重大失誤 痛失花滑獎牌

冬奧╱美「四周跳之王」馬里寧重大失誤 痛失花滑獎牌
40年職業紅娘李太太：「獨」具慧眼的華人邱比特

40年職業紅娘李太太：「獨」具慧眼的華人邱比特
持有綠卡40年 荷蘭籍男子因16歲毒品前科已被遣返

持有綠卡40年 荷蘭籍男子因16歲毒品前科已被遣返