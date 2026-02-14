孫協志再婚夏宇童 驚爆婚禮前差點出大包

夏宇童手戴三克拉大鑽戒。(圖／經紀人提供)

台灣藝人孫協志與夏宇童14日在台北寒舍艾美補辦婚宴，斥資百萬席開40桌，廣邀藝人好友出席，並找來由5566小刀擔任婚禮總招待，許孟哲、王少偉也都會現身。

據悉婚禮在正式登場前曾出現一段讓人心跳加速的插曲。為了讓整場婚禮順利圓滿，兩人特別邀請永恆婚禮顧問全程協助籌備，而靈魂人物 Stacey 在宴客前一天細心檢查所有流程與現場配置時，意外發現少了一組桌次安排。

所幸Stacey 立刻告知新人協調補位調整，在最短時間內完成修正，讓婚禮最終有驚無險、完美進行。

除了流程穩定無虞，這次婚禮的影像紀錄自從曝光後立刻引發網友群起讚嘆，夏宇童選擇將動態拍攝特別交由拍攝無數演藝新人的 Mr.Yes 操刀，整體風格跳脫制式婚禮框架，更像是情侶出遊般輕鬆自然，情緒引導細膩，畫面充滿溫度。

夏宇童也分享，第一次與影像團隊開會時，其實對風格方向相當猶豫，很多畫面拿不定主意，但Mr.Yes 團隊不急著定案，而是願意陪著新人嘗試各種想法，再一步步整理出真正符合他們氣質的呈現方式，讓兩人對成品充滿信任與期待。