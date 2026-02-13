炎亞綸自爆昔日飛輪海時期遭摸鳥 揭不堪內幕

我的頻道

娛樂新聞組╱綜合報導
炎亞綸（左）近日爆料曾遭飛輪海性騷擾「手伸褲襠摸鳥」，許孟哲如今是炎亞綸旗下藝人 ，避談老闆臨時放鳥神隱。（圖／中視提供）
炎亞綸（左）近日爆料曾遭飛輪海性騷擾「手伸褲襠摸鳥」，許孟哲如今是炎亞綸旗下藝人 ，避談老闆臨時放鳥神隱。（圖／中視提供）

炎亞綸近日在Podcast節目「哇！有事嗎」自曝2006年他在飛輪海時期，被當時的企畫人員性騷擾，每天一上保母車被伸手進褲襠玩鳥，其他3位團員辰亦儒、汪東城、吳尊也都對他出過手，讓他留下嚴重陰影。而炎亞綸旗下藝人許孟哲本來要與太太趙孟姿前往台北小巨蛋觀賞「冰上迪士尼」，現場不少媒體等候他，但在記者會開始前10分鐘他突然表示不來了，原因是要帶小孩看醫生。

炎亞綸在節目中說「我們在飛輪海最一開始，出第一張專輯『飛輪海』，每天要練舞，那時候的外包企畫，每天上保母車就會玩一個遊戲，叫做摸彩球」。至於什麼叫摸彩球呢？」他揭開真相：「摸彩球就是他會先伸進我的褲子裡面摸（鳥），然後其他人會一起上，這是我經歷的事情。」

炎亞綸無奈說自己當然有抗拒，但在那樣的氛圍下只能擠出笑容配合，「只有我被這樣對待，他們覺得就鬧著玩吧，好像以前學校直男阿魯巴那樣。」他透露，當時不敢向公司反映遭到觸摸下體的情況，整個宣傳期都在隱忍中度過，「那是第一張專輯耶」，這段經歷也成為他至今難以抹滅的傷痛記憶。

節目播出後，炎亞綸也在IG發聲：「分享傷痛不是要指責誰，是告訴你我，之所以分享是因為我正在用我所有的力氣，試圖讓我所在的環境更安全更友善。」他強調，公開這段往事，是希望為職場環境帶來更多安全與尊重。近年炎亞綸曾多次提到，與成員之間「只是同事」，並表明不會再合體。

40歲的炎亞綸去年在Podcast節目「激罵揪某聊」中坦言，當年身處男團「飛輪海」時，內心其實承受極大壓力與痛苦。他回憶，自己長時間與一群自認直男的團員相處，常聽到關於同性戀的玩笑話，讓他感到相當不適，卻只能在表面上維持和氣，勉強陪笑附和。他形容那段日子自己內心極為壓抑，甚至有長達一年時間靠喝酒紓解情緒與壓力。

炎亞綸於2006年以「飛輪海」成員身分走紅，近日他再度提及出道初期的經歷，對他造成深刻陰影。相關談話曝光後，引發外界關注與討論。

