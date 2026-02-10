方文琳曝「見到」恩師劉文正：他私下還是帥帥的

我的頻道

記者陳慧貞／綜合報導
方文琳(右)偕小女兒于齊薇分享單車環島心得。(圖／傳軒媒體提供)
方文琳(右)偕小女兒于齊薇分享單車環島心得。(圖／傳軒媒體提供)

60歲「玉女掌門人」方文琳日前在自家大哥號召下，與家人們騎單車環島，近日她與小女兒于齊薇露面分享旅途趣事，提到期間有人被狗追跳車逃，她加速馬力狂踩踏板急奔，還被不少民眾認出是當年的「擋泥板女神」熱情要合照，雖說自2006年與前夫于冠華離婚後再無感情生活，如今的她更因騎單車被形容「愈來愈難追」，方文琳笑：「不要吧，一個人很好，已經心如止水。」不想將時間浪費在戀愛上。

方文琳兩年前自曝罹食道癌零期，所幸早發現早治療，目前身體已康復，女兒于齊薇坦言當時正在上表演課，得知媽媽的檢查結果，完全無心上課，一等下課就直奔回家，在捷運車上就已忍不住崩潰落淚，方文琳聞言：「可能怕我死掉吧！」

方文琳透露抗癌現況，每隔三個月定期追蹤，飲食方面也不敢喝太燙的飲品，同時戒掉睡前喝高粱酒的習慣。她擔心手術過後影響聲帶，原本不太想接王偉忠監製舞台劇「明星養老院」，但聽說是封箱之作還是接演，「結果發現找對發聲、共鳴位置，覺得狀況比以前要好」，經紀人則開玩笑抱怨，尾牙、春酒場無法接，至少少賺上百萬台幣。

提到今年是「飛鷹三姝」出道40年，當年(1986年)劉文正自美國返台創辦飛鷹唱片，方文琳、裘海正、伊能靜是旗下歌手，如今來到40周年意義非凡，過去也經常有粉絲敲碗合體，方文琳稱已接到裘海正的邀約，但伊能靜還未知。被問恩師劉文正是否會現身？她笑：「怎麼可能！」

彼此雖已超過30年沒見了，但她「常常夢見他」，不是舞台上的劉文正，「是私底下還是帥帥的樣子，非常想念，他絕對會在我心裡一輩子」。

劉文正 伊能靜 養老院

「飛鷹三姝」40年劉文正會否現身？方文琳：他還是帥帥的

金城武恩師一句話…80歲玉女為愛引退 罕見露面美成這樣

防意外、爭產 寧靜、徐靜蕾、關之琳…女星們未雨綢繆立遺囑

小伙坐68天公車 從安徽→哈爾濱 撕下內向標籤

