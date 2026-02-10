林志穎重返台灣「紅白」 51歲唱跳不輸小鮮肉

林志穎(中)帥氣展現唱跳功力。(圖／台視提供)

51歲台灣藝人林志穎 暌違16年重返「2026超級巨星紅白藝能大賞」，陪伴觀眾迎接金馬年。林志穎不僅展現無人能敵的舞台能量，更與FEniX、U:NUS及F.F.O人氣團體共舞，展現偶像精神的世代傳承。

林志穎一開場以活力四射的「今年夏天」揭開序幕，身旁30位舞者整齊的步伐震撼全場。隨後曲風一轉，林志穎帶來抒情歌曲「17歲的雨季」，邀請來自桃園笨港國小合唱團員同台溫暖合唱。林志穎最後與FEniX、U:NUS及F.F.O三組男團合體，帶來神曲「不是每個戀曲都有美好回憶」，以重現改編的版本再現小旋風舞姿。

演出結束，林志穎親切和好久不見的粉絲打招呼，並送上新年祝福：「一馬當先、馬力全開」，看到香港 粉絲還立刻用廣東話打招呼。林志穎也在台上向Lulu道恭喜，並祝福她「馬上有個馬寶寶」，急得Lulu連忙澄清：「我還沒懷啦！」

談到新的一年，林志穎也透露自己最大的期待，就是「推出新作品和舉辦演唱會」。他現在是粉絲公認的凍齡男神，從外表狀態完全看不出年紀，如今有意重返歌壇，要透過「回憶殺」先喚起粉絲當年的記憶。