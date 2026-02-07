電影「世紀血案」變大騙局？楊小黎再發聲：合約上寫取得林家授權

楊小黎日前出席電影「世紀血案」殺青記者會。(記者沈昱嘉／攝影)

台灣電影「世紀血案」本月1日舉辦殺青記者會，事後驚爆未取得當事人林義雄及家屬授權即開拍，相關爭議持續延燒，製作方與演員之間的說法也逐漸出現落差。女星楊小黎在片中飾演幫助追查真相的助手，7日發表千字道歉文後，今再度回應網友質疑，首度揭露合約細節，強調演員是在「被告知已取得合法授權」的前提下接演，說法與製作人郭木盛的回應形成明顯對比。

楊小黎在道歉文中提到，自己直到殺青記者會後，才得知劇組未取得家屬授權，引來網友留言質疑：「殺青才詢問有沒有取得當事人或家屬同意？」對此，她表示，合約內容明確載明「已取得合法拍攝授權」，而這本來就是製作方在前期必須完成的專業流程。

楊小黎進一步說明，所有演員都是基於對產業流程的信任才接演，並非事後才關心授權問題。她透露，正是因為在殺青後陸續感受到劇組處理方式出現「異狀」，才開始主動追問相關細節，最終才得知未獲家屬同意的事實，讓她相當震驚。

「世紀血案」風波爆發後，包含楊小黎、簡嫚書、李千娜、夏騰宏、黃河等多名演員接連發文道歉，表達對事件的歉意與反省。不過，製作人郭木盛接受「ETtoday星光雲」訪問時，卻表示合約中並未明載是否已取得林義雄授權，並對演員黃河提及「劇組聲稱家屬不願受訪」一事回應稱，自己與演員接觸不多，正在向選角指導確認是否有訊息傳達錯誤。