林心如揪閨密舒淇、林熙蕾拋夫出遊 「六木女孩」秀死亡角度

舒淇（左起）製圖分享與閨密林心如、林熙蕾出遊，找零錢搭公車。（圖／林熙蕾提供）

林心如 剛過50歲大壽，她近日和2位情比金堅的閨密舒淇 、林熙蕾出國旅遊，舒淇獻上女明星最怕的「死亡角度」，林心如則開心分享3人湊著零錢搭巴士，還說「六木女孩26聚」，原來舒淇本名林立慧，拆開來就是6個木，林熙蕾笑說：「我們就是沒目標的到處走走。」

除了舒淇49歲，林心如和林熙蕾都先進入半百境界，心也更寬。林心如與舒淇相識於17歲，當時都還是模特兒尚未正式出道，算一算已經32年的交情。林心如跟林熙蕾曾為同門，感情不言而喻，但直到2023年影集「此時此刻」才合體拍女女戀。

3位林姓女子當中，由林熙蕾在2011年先與楊晨結婚，育有2女，她2024年在王家衛 作品「繁花」中演出台灣林太，美艷絕倫。林心如和舒淇則巧合都在2016年結婚，分別嫁給霍建華、馮德倫。