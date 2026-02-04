唐治平遭「女友」公布吻照 她又怨又憤：撇得一乾二淨

唐治平本月1日現身曝新動向「想回泰國」。(記者陳慧貞／攝影)

唐治平前年喪母，走過各種傷痛，4天前還辦粉絲見面會。不過他的臉書專頁小編今(5)天突然上傳唐治平親吻她的照片，表示「小編心酸酸，謝謝昨天陪伴小編聊心事的朋友們」等，似乎對唐日前表示「沒有心思談感情」、在媒體面前完全撇清有不滿，引發質疑。

小編昨晚接受記者訪問，很生氣唐治平在媒體面前當沒有這回事，記者表示要問唐治平回應，小編說：「問他幹嘛？他一定否認的啊。」她說自己提供唐治平食衣住行，被當工具人，但並不想曝光就是。

小編親回網友各種留言，有人勸他藝人總有顧慮，小編此舉會鬧出新風波，建議感情不要公開，但小編回「他若珍惜我就不說」，被疑情勒時則答「身體有受傷」，呼應前陣子傳出唐治平經紀人女友控家暴 鬧上警局，郭姓前主播曝她心軟不提告的報導。

網友勸小編當好經紀人，小編不以為然：「我才不要當他經紀人，我會離開他的。」並持續解釋自己並非經紀人，唐治平根本沒有經紀人，也說自己不是公眾人物，但他否認到底，真的滿傷人心，「小編心寒後也可以換個情人」，透露自己將離開他。