袁惟仁過世 前妻陸元琪：複雜心情理不清

知名音樂人袁惟仁常在電視節目中當評審，臥床多年2日離世。（圖／台視提供）

57歲的台灣知名音樂人袁惟仁（小胖老師）臥床多年，親屬2日宣布病逝噩耗。他的前妻陸元琪透過經紀人表示，當天中午便得知消息，後續相關事宜小胖老師的家屬正在處理中，懇請媒體朋友體諒，給予陸元琪和孩子空間，感謝體諒與關心。

當天深夜，陸元琪寫下心情，「家人們晚安，我知道大家都看到新聞了，其實孩子的爸爸1月初就在加護病房，孩子們都有去看爸爸，這些日子，我們最怕聽到訊息通知的聲音」。

她說，2日接近中午時，孩子接到訊息就告訴我「把拔走了」，接著就是眼淚的洗禮，「太多畫面跟複雜的心情我理不清，也分辨不清楚是眼淚的鼻涕還是感冒的鼻涕……，但我還是盡量收拾好自己的心情，陪伴孩子，目前我的眼睛是大型手工魚餃，女兒的則是手工大肉包……」。

而和袁惟仁合作過「星光大道 」的陶晶瑩，表示「非常非常難過」，並附上好幾個痛哭的表情符號，同是「星光大道」評審的張宇，據悉早已收到消息，僅表示非常難過。因兩人早於出道前就建立起革命情感，即使袁惟仁這幾年臥病在床，張宇仍隨時掌握好友病況，並給予必要協助。

曾跟袁惟仁合作的李翊君透過經紀人悲痛發聲，不捨地說：「祝福他一路好走，不要再有病痛」。

大陸歌手薛之謙也發文悼念袁惟仁：「詞曲的工整性、畫面感、悲傷感，我有太多東西，是從你這偷摸學來的這四首歌，不知陪伴了年少的我多少次入眠，我換了電池來回聽，甚至心算倒帶需要幾秒都很精準，一對便宜耳機捂著被子感動，生怕我奶奶覺得我早熟，我想今天大家在回家的路上都會放起你歌就當是我們的送別了，袁先生，再見。」

薛之謙曬出了四首歌曲，分別是那英的「夢醒了」、「征服」，趙傳的「勇敢一點」，陶晶瑩的「離開我」，詞曲作者均為袁惟仁。