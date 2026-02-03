大S逝世周年 紀念雕像揭幕 圈內好友幾全員到齊

吳佩慈(左起)、黑人、范瑋琪、許雅鈞、小S、范曉萱、賈永婕、具俊曄及蔡康永站在大S雕像前合影。（圖／經紀公司提供）

台灣女星大S （徐熙媛）去年2月2日在日本因流感猝逝，享年48歲，長眠於金寶山，南韓籍老公具俊曄 不論晴雨，都到金寶山陪伴愛妻，情深令人動容。2日是她逝世滿一周年，她的紀念雕像揭幕，圈內好友幾乎全員到齊，眾人在風雨中參與這重要的一刻，雕像揭幕後，S媽（黃春梅）忍不住輕撫痛哭，撕心裂肺呼喊：「寶貝，妳重生了！」畫面令人鼻酸。

大S的紀念雕像，在小S （徐熙娣）、S媽和具俊曄共同揭開粉色布罩後亮相，雕像外觀宛如少女，主體高度約330公分。

而雕像旁有九個立方體，如同行星般圍繞著大S，「9」在韓語中與「Koo（具）」同音，是大S生前最珍愛的數字，也代表兩人之間無可取代的密語，而雕像的方位也有其背後含意，大S所凝視的南方208度，代表連結著台北、家人與愛的所在，同時雕像也標記了2月8日，正是大S和具俊曄的結婚紀念日。

當天大S的圈內好友如阿雅、吳佩慈、黑人陳建州和范瑋琪夫妻、賈永婕夫妻、范曉萱等人都在雕像前齊聚，小S致詞時表示感謝姊夫具俊曄，為姊姊設計了一個這麼美的雕像，「希望愛著大S的人，當你想念她的時候，可以來看看她，跟她說說話」。

小S也透露，當她陷入悲傷的深淵時，只要想著姊姊在離世前的三年，陪伴在她身邊的是具俊曄：「只要這樣想，我的心就會平靜下來，所以我真的很感謝我的姊夫！」

具俊曄也在IG發文，心痛寫下「熙媛啊，我們下次見面的時候，就能永遠永遠地在一起了。我想妳，好想妳，想見妳想到快死了」，對大S的深情表露無遺。