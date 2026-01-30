我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

越南女富豪挪用270億美元免死 還向法官討柏金包留給兒孫

張又俠等解放軍將領震盪落馬 學者：恐鋪陳二十一大「弱主」繼位

鄭伊健魅力連演員全淪陷 連李李仁都告白「一切都因為浩南哥」

記者趙大智／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
婁峻碩（左）與鄭伊健合作，角色情緒轉折豐富。（圖／Netflix提供）
婁峻碩（左）與鄭伊健合作，角色情緒轉折豐富。（圖／Netflix提供）

Netflix影集「百萬人推理」30日公布〈社群網路篇〉花絮，揭露拍攝幕後秘辛，眾演員們分享接演本劇的關鍵原因。提到接演的契機，鄭伊健表示：「一看到劇本就覺得滿新鮮的！」不過其他演員給出的答案卻幾乎一致，全都是「因為鄭伊健，所以我來演」，讓他當場大笑直呼：「沒有啦！」

「百萬人推理」以神祕的面具網紅「巴巴女巫」為主軸，她不斷在網路上發布預告影片，精準點名每一起駭人命案，引發輿論與恐慌效應。鄭伊健在劇中飾演獨行破案的警探陳家任，與李李仁飾演的何鎮偉雖為同事，卻因理念不同而時常衝突。

談到「百萬人推理」的核心魅力，眾人也不約而同回到「網路」與「真相」這個命題。故事從懸疑的網紅兇殺案出發，融合了現在最夯、也是年輕人最嚮往的職業之一：「YouTuber」與「直播主」，在這兩種角色與平台的交會之中，帶領觀眾與角色們一同尋找真相。李李仁形容：「這是一部綜合了時事、有很多感官刺激的作品。」

鄭伊健的魅力讓劇組演員集體「淪陷」，李霈瑜直呼接演原因應該大家都一樣，果然王柏傑同樣秒回「鄭伊健」，李李仁更直接告白：「一切一切都是因為浩南哥，沒什麼好猶豫的。」婁峻碩也坦言自己見到偶像超興奮，李霈瑜則笑說，內心早已澎湃不已，但見面時還要假裝從容、正常打招呼。

李李仁也透露，第一個鏡頭看到鄭伊健的時候很緊張，「心中小鹿一直蹦蹦跳的」，更虧一旁的李霈瑜見到鄭伊健的表情完全是少女心，「整個人是心花怒放，根本沒在演戲」，兩人一搭一唱大告白，讓鄭伊健忍不住笑虧：「哇，他們兩個真的是演員！」

劇中飾演鄭伊健女兒陳宥潔的陳姸霏也抵擋不了男神魅力，笑說：「我是粉絲，我那天真的很誇張，就是爸爸在戲裡面有一個開門的動作，我整個被他帥到，伊健哥就只是開門而已，甚至什麼事情都沒做，超荒謬！」而飾演網紅男團之一的瓦仔楊懿軒則分享：「有一場戲是伊健哥把手指插到我的嘴巴裡，所以我是有吃過伊健哥的手指。」讓一旁的婁峻碩、蔡凡熙和詹懷雲全都不可置信大喊：「哇靠！」

影集同時邀請多位真實網紅客串演出，包括阿翰（飾演阿強）、千千（飾演萬萬）等人。花絮中千千詢問阿翰覺得婁峻碩帥不帥，阿翰立刻用人氣角色「阮月嬌」的語調回應：「電視上比較帥。」讓全場笑翻。婁峻碩不死心再問「那本人呢？」阿翰才改口：「本人比較性感。」

婁峻碩在劇中飾演網紅「柚子」，他坦言詮釋網紅角色對自己並不陌生，「柚子是一個性格直率、很有義氣的網紅，很中二、很死屁孩的感覺。」劇中他更與鄭伊健有多場激烈對手戲，其中一場直播衝突戲，柚子直接將鏡頭對準陳家任挑釁：「來為大家講幾句話啊，敢殺人不敢講話啊！」瞬間引爆衝突，陳家任怒推柚子，眾人上前制止，場面一度失控。除了情緒張力強烈的對戲，鄭伊健更有肉身擋車、飛車追逐等高難度動作場面。

李霈瑜（右）與偶像鄭伊健聯手共同偵破連環殺人案。（圖／Netflix提供）
李霈瑜（右）與偶像鄭伊健聯手共同偵破連環殺人案。（圖／Netflix提供）
陳妍霏飾演陳家任女兒陳宥潔也抵擋不了男神魅力。（圖／Netflix提供）
陳妍霏飾演陳家任女兒陳宥潔也抵擋不了男神魅力。（圖／Netflix提供）
阿翰（左）大讚同學婁峻碩很帥。（圖／Netflix提供）
阿翰（左）大讚同學婁峻碩很帥。（圖／Netflix提供）
李李仁與鄭伊健時常衝突。（圖／Netflix提供）
李李仁與鄭伊健時常衝突。（圖／Netflix提供）

鄭伊健 YouTuber

上一則

欣賞「開心麻花」沈騰…短劇女星岳雨婷 其實最想演喜劇

下一則

演活邪氣霸總「裴軫」…代旭把自己變泥巴 全身心交給導演

延伸閱讀

戲說從頭╱風田放閃日本妻 招認求婚「超日常」

戲說從頭╱風田放閃日本妻 招認求婚「超日常」
身心靈療癒變煉獄 台藝識流創辦人等4人打死顧問遭起訴

身心靈療癒變煉獄 台藝識流創辦人等4人打死顧問遭起訴
列治文農曆年街頭遊行 「漢服小姐」網紅周寶寶領隊

列治文農曆年街頭遊行 「漢服小姐」網紅周寶寶領隊
中國主播規模達3880萬人 官媒籲加強網紅稅務監管

中國主播規模達3880萬人 官媒籲加強網紅稅務監管

熱門新聞

馬伊琍和吳昊宸並非首次傳緋聞。(取材自微博)

向太爆49歲馬伊琍低調再婚？ 前夫文章落魄成白髮醉漢

2026-01-28 07:00
霍諾德（Alex Honnold）21日選在雨天徒手攀爬台灣台北101大樓一小段，為1月24日正式攀爬做準備。 （中通社）

霍諾德零防護爬101 失手就是死…Netflix「一招」防墜落

2026-01-23 17:33
安潔莉娜裘莉（Angelina Jolie）。（美聯社）

這位奧斯卡影后也要搬離美國前往歐洲「相當興奮」

2026-01-26 14:27
趙櫻子直播飆罵助理。（取材自微博）

中國女星直播一半突失控拍桌怒吼 飆罵助理「等你1小時」網看傻

2026-01-27 03:30
王祖賢現身美國，眼睛明顯需要吃力才能張開。(取材自魯中晨報)

58歲王祖賢罕見露面 雙眼腫到睜不開 親揭引退22年真實原因

2026-01-04 19:50
梁朝偉在德國拍片時，愛上當地的冰淇淋。(取材自微博)

吃不慣德國食物… 梁朝偉拍「寂靜的朋友」 自爆天天吃冰淇淋

2026-01-24 07:00

超人氣

更多 >
華人母女身受103刀 8歲女童尖叫媽媽求救、慘死床邊

華人母女身受103刀 8歲女童尖叫媽媽求救、慘死床邊
提防這一錯誤 以免終身少領了社安金

提防這一錯誤 以免終身少領了社安金
魯比歐：習近平訂下歷史任務 須統一台灣

魯比歐：習近平訂下歷史任務 須統一台灣
結帳時超市老闆娘突暈倒 小伙按斷她的6肋骨…好的結局

結帳時超市老闆娘突暈倒 小伙按斷她的6肋骨…好的結局
好市多新品上架 挑戰招牌甜點「燕尾服慕斯蛋糕」

好市多新品上架 挑戰招牌甜點「燕尾服慕斯蛋糕」