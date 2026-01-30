郭富城搭檔王柏傑 主演台片「老子」做足準備

陳意涵(左起)、王柏傑、郭富城、古斌一同出席網銀國際影視全資投製年度奇幻喜劇「老子」開鏡儀式。（圖／網銀國際影視提供）

香港 天王郭富城赴台拍攝新片「老子」。導演許富翔率郭富城、王柏傑、陳意涵、古斌一同出席開鏡儀式。該片其他演員陣容還有楊貴媚、夏于喬、黃鐙輝、廖慧珍、江齊等人。

郭富城對新作「老子」劇本十分欣賞，而且很投入，事前在香港和導演及主創團隊多次見面交流劇本及造型，對每個細節提出寶貴意見。正式開鏡他也是萬分期待，郭富城透露新戲開拍心情：「每次接演到新的電影，我都把自己當成一個新的演員，最重要的是全情投入，用心地從中學習更多，就像和角色活過一次一樣。」

敬業的郭富城向來為演戲做足準備，片中與王柏傑搭檔，事前已經充分了解這位拍檔：「很期待和第一次合作的演員們交流，尤其柏傑，看到他也是準備十足而來。我們對手戲比較多，希望多些交流，互相學習，取得最好的默契。」王柏傑則表示，能與郭富城共事非常榮幸：「可以跟郭富城合作有一種夢想實現的感覺。」

陳意涵笑說：「想接演的原因當然是因為導演和我很熟，好不容易這次有機會，我在家一直舉手說我要演，自己努力爭取這個角色來的。」她坦言，很羨慕王柏傑和郭富城這次有很多對手戲，「我有和導演說，我可不可以加戲？結果導演回我，你可以多來探班就好」。