紅包不是1萬6…小S贈典Lu台幣10萬大紅包 寫滿愛妻守則

大S驟逝後，小S至今仍未正式復工。（本報資料照片）

陳漢典和Lulu（黃路梓茵）日前在文華東方席開70桌宴客，現場星光熠熠，婚宴規格堪比三金，而小S （徐熙娣）和陳漢典在「康熙來了」合作多年，雖然小S並未出席，仍不忘送上紅包，並在紅包上寫下滿滿的祝福，陳漢典感動告白小S：「真的很有你的風格！愛你喔！」

小S去年出席金鐘獎慶功宴，被問到是否會出席陳漢典婚宴，她直白表示不會，但她人不到紅包會到，並透露會包台幣1萬6，但陳漢典經紀人證實，小S實際的紅包數字其實高達10萬元，貼心的她還在紅包寫下祝福，叮嚀陳漢典跟老婆講話要溫柔、要做家事，「錢各自管好，一周至少做愛4次，每天都要稱讚她，感恩一切，老婆生氣就表演小狗拉屎的同時又變喪屍」，讓陳漢典直呼確實很有小S的風格。