沈玉琳免骨髓移植獲准出院 拚元宵節後復工

記者葉君遠／綜合報導
沈玉琳(左)預告元宵節過後將復工。（圖／公視提供）
沈玉琳(左)預告元宵節過後將復工。（圖／公視提供）

年關將至，住院超過5個月的沈玉琳傳來好消息，剛結束第4個療程，主治醫生看了檢測報告，很滿意治療成果，「可以不用做骨髓移植，所以回家過年應該沒問題，推估復工時間是元宵節過後」。

沈玉琳去年7月緊急住進加護病房，乖乖待在醫院接受醫生治療超過5個月，期間經歷幾次化療，頭髮一度掉光，身體也明顯瘦了一圈，急性白血病的治療方式之一是做骨髓配對移植，但他說，目前數字看來一切都好，不僅不必骨髓移植，還可以順利返家過年。

身邊好友都在討論他該不該這麼快復工，有人建議錢已賺夠，可以把時間拿來陪家人，但沈玉琳是個工作狂，有重心才不會無聊，未來就是工作量分配的問題，在家庭、健康和工作三者之間找到最佳平衡，他早想復工，第一個就是回等他許久的TVBS「11點熱吵店」。

沈玉琳感謝這幾個月來各界對他的關心，「我已經答應把首次公開露面談病情的內容，一次給原本主持的節目『11點熱吵店』」，他這段期間歷經生死，好友潘若迪、詹惟中的噓寒問暖，病房裡發生太多故事，電視台年假結束都選在元宵後開工，看來沈玉琳已準備好了。

