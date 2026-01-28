女兒在鏡子超暖留言 隋棠踏進家門秒融化：回家真好

隋棠返台看到家中女兒留的字，瞬間秒融化。（取材自臉書）

隋棠 與老公Tony結婚11年，育有2子1女，一家五口家庭生活幸福美滿，她經常透過社群分享生活點滴，近日她發文透露到澳洲 雪梨出差9天，由於工作滿檔、行程相當緊湊，「忙到整個旅程只有和孩子視訊兩次」，為此一等工作結束，她搭紅眼班機返台，清晨5點踏進家門，一家人還在熟睡中，沒想到一轉身一個意外又溫暖的驚喜出現，令她當場秒融化。

原本期待回到家就能抱抱孩子們，隋棠結束澳洲行程搭機返台回到家，卻只能看到孩子們熟睡的可愛臉龐，內心難免湧上一絲失落，沒想到轉身就赫然發現女兒Lucy在鏡子上寫下大大的歡迎字樣，「Hi Mom Welcome Back!!! We missed you（嗨媽咪歡迎回來！我們好想妳）」鏡子上五顏六色的字樣，還有粉紅愛心、花朵圖樣，充滿了童趣。

此外，隋棠透露，女兒知道她每次出門工作，最放心不下的就是院子裡親手照顧的花草植物。因此隋棠出門工作期間時間裡，女兒幫忙照料這些植物，還特別在門上貼心寫下：「妳的花園一切都很好哦！」一句貼心的話讓她瞬間融化，直呼「回家真好」。