送別趙學煌…寇世勳、楊貴媚致哀拭淚 盼一路好走
台灣資深演員趙學煌在癱瘓病痛纏身26年後，10日凌晨病逝，享壽70歲，25日上午家屬於台北市懷愛館景行樓一樓「至忠二廳」舉行追思會，靈堂前滿滿的鮮花，趙學煌意氣風發的帥照笑看人生，場面莊重、溫馨，不少演藝圈好友前來致意送最後一程，寇世勳和兒子寇家瑞、翁家明、李亞明、王淑娟、李天柱、導演梁修身都到場致哀，楊貴媚雙眼紅腫送別老友。
楊貴媚曾在1999年「花系列」之「孽女花」中與趙學煌飾演夫妻，兩個月前，趙學煌病情加重送進加護病房，她曾前往探病，回憶過往，楊貴媚感慨趙學煌以前愛打棒球，身材壯碩有魅力，但因車禍癱瘓後，她到醫院探望時，趙學煌已被病魔折騰得骨瘦如柴、手腳萎縮，甚至萌生求死念頭，「他躺在病床上看著我，跟我說『貴媚，我每天躺在病床上看著窗戶，我想從這裡跳下去，但是我辦不到。』」直說連死的權利都沒有。
趙學煌與妻蔡秋蓉結婚43年，妻子是他的初戀，他因車禍癱瘓26年，妻子親力親為悉心照顧，趙學煌離世，妻天天以淚洗面，親友見狀勸別哭，但楊貴媚鼓勵趙大嫂別壓抑情緒，「不可能不哭，這樣子壓抑她不哭，她可能會有憂鬱症」。如今趙學煌長眠，她安慰大嫂：「趙大哥自由了，不要再哭了。」擔心大嫂哭壞眼睛，也盼趙學煌能在天上和已故好友雷威遠重逢，「希望他身體自由了 、心也自由了，可以去找『雷胖』喝兩杯。」寇世勳台上致詞頻頻拭淚，翁家明想起昔日擔任配音、一起打棒球的日子，祈願老友「一路好走」。
