我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

中共軍委副主席張又俠落馬、軍委委員劉振立被查

美移民掃蕩指揮官穿「法西斯美學」大衣 德媒：像黨衛軍站在衝鋒隊

找美食… 韓星玉澤演在台搭公車上新聞 坦言超意外

記者李姿瑩╱綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
玉澤演帥氣現身台北街頭。（圖／Kiehl's契爾氏提供）
玉澤演帥氣現身台北街頭。（圖／Kiehl's契爾氏提供）

韓星玉澤演現身台北信義區，出席保養品牌活動。他去年在台中Long Stay拍電影，這次終於有機會回到台北，一上台就用中文熱情打招呼：「大家好，我是玉澤演，好久不見。」

玉澤演去年經歷求婚、結婚等人生大事，自己則是留在台灣工作，並且把握工作空檔深入台中大街小巷，到處趴趴走。玉澤演分享，台灣最吸引他的正是那股獨特的活力感，不論是街頭巷尾的人情味，還是夜市裡的熱鬧氣氛，都讓他感受到滿滿生命力。

當然，台灣美食也是不可或缺的一環，他笑說每次來台灣都忍不住大啖牛肉麵和珍珠奶茶，「因為完全沒有人在管我」。對於在台中搭公車的照片登上新聞，玉澤演坦言非常意外，也有些不知所措。他尋找美食的方式其實就是上網搜尋圖片，看到沒吃過的就去試試看。

不過他身材和狀態還是維持得非常好，打算之後有機會再去嘗試粉絲推薦的餐廳。此時有粉絲趁機大喊：「來我家吃飯。」玉澤演連忙婉拒，笑稱一切由自己決定。

對於這次來台，玉澤演心情格外放鬆，甚至笑說自己「好像真的住在台灣了」，他也透露「現在正在準備2PM演唱會」，預告未來還是會繼續守護所有粉絲。

上一則

范丞丞金髮黑衣彩排春晚 網傳他將唱「李清照」

下一則

觀影說劇╱「四人行，不行」河正宇直球探討「性禁忌」話題

延伸閱讀

紐約這2隱藏版餐廳 別被送貨入口阻擋美食體驗

紐約這2隱藏版餐廳 別被送貨入口阻擋美食體驗
「臉蛋天才」車銀優被爆逃稅逾千萬美元 創韓星紀錄 喊冤提申訴

「臉蛋天才」車銀優被爆逃稅逾千萬美元 創韓星紀錄 喊冤提申訴
H Mart 加州Fremont旗艦店 購物與休閒一站體驗

H Mart 加州Fremont旗艦店 購物與休閒一站體驗
美國名廚晚宴暨美食盛典 推廣中餐及跨文化飲食交流

美國名廚晚宴暨美食盛典 推廣中餐及跨文化飲食交流

熱門新聞

「御賜小仵作2」由王子奇(見圖)、蘇曉彤繼續擔綱。(取材自微博)

原班人馬回歸…5年前黑馬劇「御賜小仵作2」 首播成績出爐了

2026-01-17 04:00
出道多年的章若楠至今仍是租屋族。（取材自微博）

1人養全家、還債 章若楠拍戲9年仍租屋

2026-01-14 01:28
霍建華現身台北早餐店，一舉動粉絲暖爆。圖／摘自微博

霍建華台北吃早餐被認出… 霸氣掏現金「整桌買單」暖爆

2026-01-21 10:32
王滿嬌感嘆演員生態不易。(圖／摘自臉書)

昔日中國小姐 82歲遭5戲換角 嘆「人老了不管用」

2026-01-17 14:58
大衛貝克漢在安撫維多利亞貝的情緒，兒子布魯克林和妻子妮可拉尷尬在一旁。（美臉社）

貝嫂在長子婚宴秀不雅動作 拒媳婦搶風頭「超臭臉」

2026-01-20 19:58
愛情虐戀短劇「護花」呈現「叔嫂禁忌戀」與「復仇大女主角」雙線敘事。(取材自微博)

「叔嫂禁忌戀」短劇火了…「護花」殺出重圍 網讚：又虐又好嗑

2026-01-17 05:00

超人氣

更多 >
要工作才能領糧食券新規2/1上路 未申請豁免恐停發

要工作才能領糧食券新規2/1上路 未申請豁免恐停發
5外籍生因發文言論遭鎖定 魯比歐批准驅逐…亞裔女生在列

5外籍生因發文言論遭鎖定 魯比歐批准驅逐…亞裔女生在列
WSJ：近600萬名較高收入老年人紅藍卡IRMAA保費變貴

WSJ：近600萬名較高收入老年人紅藍卡IRMAA保費變貴
新入榜這一超級食物 華人對它不陌生

新入榜這一超級食物 華人對它不陌生
華郵：川普稱霸達沃斯 但加拿大總理卡尼才是全場明星

華郵：川普稱霸達沃斯 但加拿大總理卡尼才是全場明星