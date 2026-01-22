回鄉過年變成吉祥物 「雙囍」劉冠廷忙跟全村合照

我的頻道

記者廖福生／台北報導
劉冠廷透露今年會回家吃年夜飯。(圖／家扶基金會提供)
劉冠廷透露今年會回家吃年夜飯。(圖／家扶基金會提供)

劉冠廷近日以代言人身分出席家扶基金會寄養家庭記者會，今年他雖主演兩部賀歲檔電影「雙囍」、「功夫」，但仍會回老家吃年夜飯，更透露現在他已成了村裡吉祥物，大年初一都要在廟前和村民合影。

談及過年計畫，劉冠廷表示會回家吃年夜飯，大年初一會照慣例去拜拜，但近年來他老家高樹鄉菜寮村有個「合照儀式」，廟裡主委會通知村民「劉冠廷來拜拜了」，接著村子裡面的人會開始互揪到廟口和劉冠廷合照，他還笑說老婆孫可芳現在也會和他一起與村民合照。

聊到育兒，劉冠廷笑說現在比較從容但不到游刃有餘，他透露，兒子小太陽雖然才快2歲，但已多才多藝：「他還滿喜歡唱歌，還會跟我玩猜兒歌，他會在沒有歌詞的時候就猜得出來。」

劉冠廷坦言，小太陽還喜歡一些小東西：「之前帶他去動物園，他會看板子上面的螺絲，說這是螺絲，還有一次他就從路上撿了樹枝，很堅定地說要給我，我收到很感動，就把它放在我的公仔櫃。」

另外，劉冠廷指出，小太陽的語言天分極高，甚至還會算數：「他現在會組織句子我超意外，有一次半夜我幫他換尿布，然後因為他很容易被蚊子咬，我幫他擦藥，結果他就是在睡夢中說謝謝爸爸，然後他現在去公園撿葉子也會數樹葉。」

