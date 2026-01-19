網質疑「鼻子很像黑掉了」 謝金燕兩句話霸氣回應

我的頻道

記者林士傑╱綜合報導
謝金燕遭到網友質疑「鼻子黑掉」，親上火線解釋是曬傷妝。（取材自Instagram）
謝金燕遭到網友質疑「鼻子黑掉」，親上火線解釋是曬傷妝。（取材自Instagram）

謝金燕（姐姐）上個月剛過51歲生日，近日在社群分享演出影片，保養得宜的外型引發粉絲暴動，尤其110公分（3.61英尺）修長美腿更是讓人稱羨，網友讚爆「真是自律！怎麼可以都沒變老」。無論是網友的好評或者質疑，親民的她均一一回覆留言，親上火線回應網友「鼻子黑掉了」的指控。

影片中的她在台上飆唱「含淚跳恰恰」，遭網友質疑「鼻子很像黑掉了」，暗指她動手腳，對此姐姐親自解釋「那是曬傷妝加雀斑，黑你的頭啦」，被其他網友虧口氣好兇，她再度發聲：「後面有加個鬼臉應該有緩和一點，姐的態度得拿出來，但也要保持幽默，畢竟留言的人也挺幽默的。」

而姐姐的修長美腿幾乎零贅肉，歸功於私下勤做運動，且每餐只吃7分飽，雖對麻辣鍋情有獨鍾，但會自備果醋加上新鮮辣椒當成沾醬，防止身材走樣。除了維持穠纖合度的線條，她只要沒工作就是穿長褲宅在家裡，免於遭到蚊蟲叮咬，還有另類的防撞功效，避免美腿撞傷。

距離她上次在台辦演唱會時隔近4年，粉絲期盼能再重返台北小巨蛋，謝金燕笑說「小巨蛋好忙呦」，另外有歌迷敲碗「求姐姐希望今年開演唱會，台北／高雄都可以」，她坦言去年有申請場地，「但是…永遠有補不完的順位，等我60應該就補上了」，意外曝光新的工作計畫。其中有粉絲拱她唱進高雄世運，只是她考量到每每演出都會送出特製禮物，不禁笑說「世運會不會太大，丟禮物得多累呀」。

