我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

大湖效應周日再降雪 紐約航班接連延誤 市府派出千人除雪

川普深夜發文砲轟丹麥 嗆1事讓美國對格陵蘭「勢在必行」

為「逆襲」苦練拳擊… 71歲蔡振南不設限：未來想演遊民

記者陳穎╱綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
蔡振南勇於挑戰各種角色。（記者沈昱嘉／攝影）
蔡振南勇於挑戰各種角色。（記者沈昱嘉／攝影）

71歲台灣演員蔡振南從影首度在電影「恨女的逆襲」挑戰拳擊教練，他坦言為戲苦練拳擊2個月，還因此消瘦。他對自己不設限，未來想要挑戰演遊民，還因親自體驗露宿街頭而發燒，他說：「我們平常覺得理所當然的事情，對某些人來說，是每天要用勇氣換來的。」

蔡振南談起接受拳擊訓練，坦言真的很不容易，「汗都流了幾公升」，整個人因此消瘦。但他也透露，他與幾位拳擊隊隊員林怡婷、林毓家、黃惟、曾皓澤相處密集，對這些年輕演員不厭其煩、一次又一次的投入感到動容，直說：「此片不但讓我上了一課，也非常感恩導演給我這個機會。」

在電影中一向給人硬派、沉穩形象的蔡振南，私下長期關注社會邊緣議題，並投入大量時間觀察不同族群的生活樣貌。他坦言，未來最想挑戰的角色就是「遊民」，這樣的念頭並非一時興起，而是源自多年累積的體會與理解。

「很多人一聽到遊民，第一個反應就是沒錢、懶惰、不想工作，但其實根本不是這樣。」蔡振南語氣平實卻篤定。他透露，因為主持廣播節目、長期與各行各業的人接觸，讓他聽見許多不被看見的人生故事，也逐漸顛覆外界對遊民的刻板印象。

為了更貼近這些處境，蔡振南甚至親身做過不少「體驗」。他曾在冬天刻意不蓋被子入睡，想感受街頭夜晚的溫度，結果隔天直接發燒；也曾嘗試體會視障的生活，曾蒙住眼睛過馬路，才驚覺少了視覺輔助後，一條看似平凡的馬路竟變得無比遙遠與危險。

談到表演，他坦言自己不怕角色辛苦，反而最擔心的是是否真正理解角色的內在。他強調，任何角色都需要長時間觀察、傾聽，甚至必須放下演員的自尊，才能貼近真實。

蔡振南私下很關心社會議題。（記者沈昱嘉／攝影）
蔡振南私下很關心社會議題。（記者沈昱嘉／攝影）

遊民

上一則

戲說從頭／原班人馬回歸 「御賜小仵作2」續探案 首播成績出爐

下一則

不悔2年前為舊愛柳俊烈槓上惠利 韓韶禧：不覺得委屈

延伸閱讀

長期支持社區 布碌崙2中餐館獲民選官員嘉獎

長期支持社區 布碌崙2中餐館獲民選官員嘉獎
疑未具正式合約…布碌崙86街遊民所案 居民上訴獲受理

疑未具正式合約…布碌崙86街遊民所案 居民上訴獲受理
疑未具正式合約…布碌崙86街遊民所案 居民上訴獲受理

疑未具正式合約…布碌崙86街遊民所案 居民上訴獲受理
羅偉接受ABC專訪：今年著重公安、遊民與城市復甦

羅偉接受ABC專訪：今年著重公安、遊民與城市復甦

熱門新聞

Lisa現身金球獎紅毯。（路透）

金球獎紅毯／Lisa黑色透視裝 最美頒獎人「創2歷史紀錄」

2026-01-11 18:24
章若楠甜美清新，是新一代初戀女神。(摘自章若楠微博)

「難哄」章若楠拍戲9年仍租屋 爆片酬全補家用還債

2026-01-13 21:38
「御賜小仵作2」由王子奇(見圖)、蘇曉彤繼續擔綱。(取材自微博)

原班人馬回歸…5年前黑馬劇「御賜小仵作2」 首播成績出爐了

2026-01-17 04:00
張柏芝認為三個兒子「有自己的世界」。(取材自微博)

張柏芝小兒子罕見「現聲」…奶聲奶氣說「媽媽愛你」

2026-01-10 07:00
出道多年的章若楠至今仍是租屋族。（取材自微博）

1人養全家、還債 章若楠拍戲9年仍租屋

2026-01-14 01:28
「阿凡達：火與燼」（Avatar：Fire and Ash）繼續票房稱雄。（美聯社）

「阿凡達：火與燼」周末票房4連冠 一年多來僅見

2026-01-11 16:28

超人氣

更多 >
洛杉磯園丁在美60年 現自行遣返 留下97歲母親

洛杉磯園丁在美60年 現自行遣返 留下97歲母親
郵輪達人傳授預訂技巧 有機會獲更佳艙房

郵輪達人傳授預訂技巧 有機會獲更佳艙房
馬查多獻諾貝爾和平獎給川普 諾貝爾基金會發聲明暗批

馬查多獻諾貝爾和平獎給川普 諾貝爾基金會發聲明暗批
曾被嫌嗓音 「獵魔女團」韓裔EJAE靠「Golden」登國際舞台

曾被嫌嗓音 「獵魔女團」韓裔EJAE靠「Golden」登國際舞台
香港著名功夫影星「火雲邪神」梁小龍逝世 享壽77歲

香港著名功夫影星「火雲邪神」梁小龍逝世 享壽77歲