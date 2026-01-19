為「逆襲」苦練拳擊… 71歲蔡振南不設限：未來想演遊民

蔡振南勇於挑戰各種角色。（記者沈昱嘉／攝影）

71歲台灣演員蔡振南從影首度在電影「恨女的逆襲」挑戰拳擊教練，他坦言為戲苦練拳擊2個月，還因此消瘦。他對自己不設限，未來想要挑戰演遊民 ，還因親自體驗露宿街頭而發燒，他說：「我們平常覺得理所當然的事情，對某些人來說，是每天要用勇氣換來的。」

蔡振南談起接受拳擊訓練，坦言真的很不容易，「汗都流了幾公升」，整個人因此消瘦。但他也透露，他與幾位拳擊隊隊員林怡婷、林毓家、黃惟、曾皓澤相處密集，對這些年輕演員不厭其煩、一次又一次的投入感到動容，直說：「此片不但讓我上了一課，也非常感恩導演給我這個機會。」

在電影中一向給人硬派、沉穩形象的蔡振南，私下長期關注社會邊緣議題，並投入大量時間觀察不同族群的生活樣貌。他坦言，未來最想挑戰的角色就是「遊民」，這樣的念頭並非一時興起，而是源自多年累積的體會與理解。

「很多人一聽到遊民，第一個反應就是沒錢、懶惰、不想工作，但其實根本不是這樣。」蔡振南語氣平實卻篤定。他透露，因為主持廣播節目、長期與各行各業的人接觸，讓他聽見許多不被看見的人生故事，也逐漸顛覆外界對遊民的刻板印象。

為了更貼近這些處境，蔡振南甚至親身做過不少「體驗」。他曾在冬天刻意不蓋被子入睡，想感受街頭夜晚的溫度，結果隔天直接發燒；也曾嘗試體會視障的生活，曾蒙住眼睛過馬路，才驚覺少了視覺輔助後，一條看似平凡的馬路竟變得無比遙遠與危險。