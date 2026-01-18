照顧失智公公「把屎把尿」 洪詩還原真相「我不偉大」

洪詩2023年與李運慶結婚。（取材自臉書）

台灣藝人洪詩2023年與李運慶結婚後育有兩個女兒，一家四口幸福美滿，網友挖出李運慶哥哥去年10月在社群發感謝文中，揭露出洪詩在結婚前就為失智的公公「把屎把尿」照顧，引發網友熱議，她18日發長文回應，開頭即稱：「其實我沒有特別覺得，我當時照顧還是男友的爸爸，是一件多特別多偉大的事情。」表示一切只是出於「愛屋及烏」。

洪詩表示，自己很小的時候爺爺與外公就過世了，當時照顧男友的父親，覺得更像在照顧「爺爺」，只是在自己能力範圍內，盡量幫助一位長者。她特別澄清，所謂「把屎把尿」幫公公擦拭身體、換尿布等照護，主要還是丈夫李運慶在做，而她是因公公臥床及開刀的關係，「腳的循環很差也很腫，所以用乳液跟嫂嫂準備的精油幫忙按摩，運慶也會這麼做，嫂嫂也是，而公公尿床時我也會幫忙更換新床單」。