閃兵風波停工3個月 Energy重返小巨蛋

Energy重返樂壇短短2年多，二度站上台北小巨蛋舞台，一連兩天的演唱會情感洋溢、娛樂性十足，從10公尺高空翻轉特技，到大露紅色四角褲，在華麗舞台與懷舊金曲之下，坤達和書偉去年的閃兵 風波逐漸淡化。

開場是「Come On」、「無懈可擊」等一連串舞曲，舞台中央5公尺高的銀色戰馬震撼現身，象徵Energy新歌「馬上去」，也呼應馬年的意象。隨後Energy踏上5公尺高的環繞移動舞台，飛越搖滾區上空，透明地板設計讓歌迷能一覽無遺。

在大巨蛋金唱片盛事之下，Energy仍吸引滿場觀眾入場，牛奶 表示隔壁大巨蛋來了很多小鮮肉和天后，很感動歌迷還是來小巨蛋挺他們，「代表我們才是你們的青春、小鮮肉，對不對？」Toro則笑說牛奶也會跳韓團CORTIS夯曲「GO！」，話才說完，身為舞蹈擔當的牛奶當場小露一手，Toro表示：「不要以為我們不會，我們有跟上時代，他們還不見得會16蹲！」

牛奶與坤達挑戰高達10公尺高空彈簧特技，僅靠2條彈力繩固定身體，牛奶在空中翻16圈風火輪，坤達則在高空中完成多圈旋轉，他坦言這是平常幾乎不可能嘗試的動作，為了舞台全力一搏，更在半空中倒立定格、秀出結實二頭肌。這回五名團員的家人都到場，書偉還走到觀眾區，牽起孕妻謝京穎的手親吻。