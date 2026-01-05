戲說從頭╱劉品言、連晨翔閃婚生女 劇中家人神預言

「舊金山美容院」中，劉秀雯(中)飾演阿嬤林洪珠，連劉品言、連晨翔小孩名字都想好了。（圖／TVBS提供）

台灣藝人劉品言、連晨翔定情作「舊金山 美容院」迎來大結局，劇中2人從青梅竹馬一路到結婚生子，後段劇情延伸至現實生活，其實早在該劇一年多前殺青宴時，同劇演員方志友早預言，殺青當天就笑問「你們要不要在一起」？還預祝兩人「百年好合」，如今回看格外耐人尋味。

戲裡，連晨翔與劉品言戀情甜蜜爆棚，深情模樣閃瞎眾人，家人紛紛催婚、生子，甚至連小孩名字都想好了。但實際上，同劇組演員都能證明2人拍攝過程無假戲真做，飾演連晨翔爸爸的檢場忍不住說了一句：「你們兩個都單身，不如就考慮一下，多好。」

飾演妹妹的方志友，也在殺青宴將兩人「送作堆」，還說「獅子女」與「魔羯男」超速配，日後結婚紅包一定特大包，沒想到之後「劉連配」閃婚、生女，戲裡的阿嬤（劉秀雯飾）、爸爸、妹妹等家人都成了「神預言」。

隨著劇集將畫下句點，劉品言感性表示，該劇讓自已重新感受到日常的重量：「日常怎麼過、跟誰過，才是不虛度。」