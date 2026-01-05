我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

習李會5日登場 美媒：李在明倒楣遇川普打委國 對中任務變棘手

美突襲委內瑞拉後 中媒點名下一波「這3國」最危險

戲說從頭╱劉品言、連晨翔閃婚生女 劇中家人神預言

記者陳慧貞╱綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
「舊金山美容院」中，劉秀雯(中)飾演阿嬤林洪珠，連劉品言、連晨翔小孩名字都想好了。（圖／TVBS提供）
「舊金山美容院」中，劉秀雯(中)飾演阿嬤林洪珠，連劉品言、連晨翔小孩名字都想好了。（圖／TVBS提供）

台灣藝人劉品言、連晨翔定情作「舊金山美容院」迎來大結局，劇中2人從青梅竹馬一路到結婚生子，後段劇情延伸至現實生活，其實早在該劇一年多前殺青宴時，同劇演員方志友早預言，殺青當天就笑問「你們要不要在一起」？還預祝兩人「百年好合」，如今回看格外耐人尋味。

戲裡，連晨翔與劉品言戀情甜蜜爆棚，深情模樣閃瞎眾人，家人紛紛催婚、生子，甚至連小孩名字都想好了。但實際上，同劇組演員都能證明2人拍攝過程無假戲真做，飾演連晨翔爸爸的檢場忍不住說了一句：「你們兩個都單身，不如就考慮一下，多好。」

飾演妹妹的方志友，也在殺青宴將兩人「送作堆」，還說「獅子女」與「魔羯男」超速配，日後結婚紅包一定特大包，沒想到之後「劉連配」閃婚、生女，戲裡的阿嬤（劉秀雯飾）、爸爸、妹妹等家人都成了「神預言」。

隨著劇集將畫下句點，劉品言感性表示，該劇讓自已重新感受到日常的重量：「日常怎麼過、跟誰過，才是不虛度。」

導演杜政哲表示，這部作品核心在於「選擇」，主角透過不同決定，走向各自的人生際遇，就如同劇中連晨翔與章廣辰曾是並肩作戰的好夥伴，但因立場與抉擇不同，最終站上對立位置，兩人呈現截然不同的命運。隨著劇集將畫下句點，劉品言感性表示，該劇讓自已重新感受到日常的重量：「日常怎麼過、跟誰過，才會不虛度。」

方志友在「舊金山美容院」中飾演連晨翔的妹妹。（圖／TVBS提供）
方志友在「舊金山美容院」中飾演連晨翔的妹妹。（圖／TVBS提供）

舊金山

上一則

戲說從頭／諜戰劇演成偶像劇？觀眾喊下架「長河落日」

下一則

郭富城妻子方媛上海狂掃黃金 拎3大袋估值百萬人民幣

延伸閱讀

方志友殺青宴早預言 劉品言連晨翔定情假戲真作

方志友殺青宴早預言 劉品言連晨翔定情假戲真作
本鄉奏多元旦新婚 卻遭AV女優爆暗黑性癖還得性病

本鄉奏多元旦新婚 卻遭AV女優爆暗黑性癖還得性病
「老舅」後半程翻車 口碑斷崖式下滑 評分7.6跌至7.1

「老舅」後半程翻車 口碑斷崖式下滑 評分7.6跌至7.1
閃婚言言 連晨翔充當神隊友「盡量把獅子變成貓」

閃婚言言 連晨翔充當神隊友「盡量把獅子變成貓」

熱門新聞

譚松韵是圈內公認的娃娃臉。(取材自微博)

35歲演17歲…譚松韵被酸老態藏不住 嗓音像「老少女」

2025-12-31 01:22
福原愛是日本前桌球國手。(摘自微博)

福原愛將迎第三胎 親認「這件事一直很後悔」

2025-12-31 21:54
周深跨年夜在香港開演唱會。（取材自微博「Dear929丨周深 ）

首位內地歌手登香港啟德 「半個娛樂圈給周深送花籃」

2026-01-01 01:30
台藝人曹西平2天前才發文，孰料驚傳驟逝。圖／摘自曹西平的粉絲愛團

台藝人曹西平驟逝享壽66歲 2天前才發文嘆「交給老天安排」

2025-12-29 17:00
狄鶯曾在節目中當面逼問曹西平的性向。（取材自臉書）

狄鶯問「你是GAY嗎」 曹西平未婚原因曝光 暗戀她30年

2025-12-30 23:50
曹西平猝逝，享壽66歲。(摘自臉書)

曹西平猝逝警排除外力介入 遺囑曝光：不給曹家人 全留給「他」

2025-12-29 20:14

超人氣

更多 >
通過美國審查 中國黑芝麻華山A2000晶片獲准在全球銷售

通過美國審查 中國黑芝麻華山A2000晶片獲准在全球銷售
Zillow預測明年房市 這15城市漲幅最大

Zillow預測明年房市 這15城市漲幅最大
成龍斷聯女兒26年現曙光 吳卓林垃圾堆拾荒「疑爸爸出手金援度日」

成龍斷聯女兒26年現曙光 吳卓林垃圾堆拾荒「疑爸爸出手金援度日」
浙男28萬買1輛展車 防撞梁拆出餅乾 銷售甩鍋給1動物

浙男28萬買1輛展車 防撞梁拆出餅乾 銷售甩鍋給1動物
中國鞋王斷絕父子關係 汪海：拒「美國人」接班

中國鞋王斷絕父子關係 汪海：拒「美國人」接班