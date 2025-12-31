Jolin大巨蛋開唱 騎上公牛、巨蟒打造愉悅宇宙

我的頻道

記者許晉榮／綜合報導
蔡依林騎上30公尺長巨蟒。（圖／凌時差音樂提供）

華語天后蔡依林（Jolin）近日在台北大巨蛋開唱，親手打造下龐大浩瀚的「PLEASURE愉悅宇宙」，吸引4萬人到場朝聖。精心設計的3座沉浸式「人間樂園」舞台、大公牛、30公尺長巨蟒等道具讓歌迷嗨到失控，短短10分鐘的開場秀，也被封為「史上最狂開場」。

故事開端由Jolin化身成「天空花園裡女孩」，站在天平兩端與祭司對望，接著神祕音樂響起，大批使者相繼吹起號角迎接巨型「慶典公牛」繞場，當觀眾以為Jolin會出現在公牛戰車上，沒料到她旋即頭戴雙面頭盔，變身「欲望守護者」，出現於「恆星舞台」下方的「靈魂之柱」圓陣。

音樂一停，Jolin變身「大地精靈」，宣告「PLEASURE」人間樂園正式開啟。隨後她騎上30公尺「欲望巨蟒」登上3層樓高環繞高唱「美杜莎」，接著反轉延伸舞台連唱「D.I.Y.」、「I'M NOT YOURS」2首歌曲，4萬觀眾完全嗨到失控。短短10分鐘的開場秀，也被封為「史上最狂開場」。

當Jolin在第3段經典情歌Part，隨著「金紗女伶」上身，腳步也變得輕盈：「感覺很久沒看到大家了，有點像彩排之後第一次迎賓的感覺，距離上一次『UGLY BEAUTY』第1場已經6年，來我演唱會就得大大流汗、盡情歡唱，馬上就要放假了，這3天，我也會陪你們度過2025年的最後一天。」

「PLEASURE」演唱會總成本高達9億（新台幣，下同，約2837萬美元）。而3天大巨蛋共吸引12萬人，總票房估計約5.6億元。

蔡依林

「三中案」纏訟7年二審仍判無罪 馬英九捲入這些弊案也都全身而退
大巨蛋演唱會前暖身 蔡依林搶先推「PLEASURE」快閃艙
宇宙、天下都不行…成都住宅區命名禁用「誇張用語」
NBA／公牛老鷹進攻大戰 公牛飆152分驚險3連勝

美國富豪紛紛取得別國黃金簽證 喬治克魯尼全家入籍法國
物價上漲在即 富國銀行：可開始囤貨這類商品
退休夫妻以佛州為「主要住所」仍被紐約州追稅6萬元
民調／綠高雄4選將皆大勝柯志恩 他對比、互比雙領先
