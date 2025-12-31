林俊傑女友被扒底 疑是假富家女、父親是經濟犯？

七七過去曾穿上一襲法式復古風白色婚紗入鏡。（取材自小紅書）

出道22年的JJ林俊傑近日首度公開人生大喜，認了和小20歲的廣東女網紅「七七」（Annalisa）熱戀ing，並首度曝光與父母、女友的一家四口慶生同框照，引來各方關注與祝福。不過七七過去拍攝的一組婚紗照也被瘋傳，兩人是否好事將近？經紀公司火速澄清目前沒有結婚或懷孕計畫。此外，七七也被網友扒出，其父親疑似跟一起經濟案有關，捲款13億（人民幣，約1.8億美元）來美，不過，相關傳聞未獲證實。

七七過去曾穿上一襲法式復古風白色婚紗入鏡，宮廷感的泡泡袖與低方領設計，搭配細緻蕾絲與珍珠刺繡，勾勒出鎖骨與肩頸線條，氣質清新又不失女人味。

而頭上簡約白色頭紗，配上玫瑰金項鍊與淡雅妝容，時而對鏡頭甜笑、時而流露無辜神情，被網友形容宛如童話公主化身。

當時七七也在貼文中寫下，「偶爾羨慕情侶，時常慶幸自由，那就為自己穿一次婚紗吧」，如今隨著戀情曝光後又被翻出解讀，掀起熱議。

不過，隨著林俊傑官宣戀情，七七被網友扒出富家女身分疑似造假，她被爆出風格曖昧的自拍、甚至包括賭場廣告，不僅如此，七七父親還被挖出曾捲入一起經濟案件，涉嫌捲款13億後來美。雖然爆料未獲官方證實，但已在網上掀波。