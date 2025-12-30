綜藝圈「千年老妖」 羅妹妹、曹西平天堂再見

我的頻道

記者葉君遠／綜合報導
曹西平(前排左起)的快嘴，曾跟羅霈穎併列老妖；圖為當年台視節目「龍兄虎弟」錄影現場。（本報資料照片）
曹西平(前排左起)的快嘴，曾跟羅霈穎併列老妖；圖為當年台視節目「龍兄虎弟」錄影現場。（本報資料照片）

66歲驟逝的曹西平，曾和羅霈穎被封綜藝圈「千年老妖精」，羅霈穎五年前羅猝死家中，他早上6點就到靈堂，感嘆她「這個千年妖怪說要活到八、九十歲，沒想到就走了，我沒辦法講，因為真的很難受」，兩個在綜藝圈說話不加修飾的快嘴，如今在天堂相見。

羅霈穎2020年8月在家中離世，享年59歲，和她一樣在演藝圈膽大敢言的曹西平尤其難過，她是曹西平進演藝圈第一個認識的朋友，曾嘆說，「我跟她、于楓，三人是演員訓練班同班同學，常常都說羅霈穎是我們班上最騷的同學，但大家還是開心送羅妹妹，沒有幾個藝人比她精采，吃得好、住得好、開得好，環遊世界到最後也是很漂亮得走。」

當時曹西平一夜難眠，所以早上6點到就靈堂為老友致哀，當時悲痛說，「很想罵羅妹妹，她說她是千年老妖要禍害千年，還說家裡人都很長壽她說她應該也會很長壽的」，他感嘆羅霈穎臉蛋身材都保養的很好，沒想到竟會走得這麼突然，淚喊「千年妖怪妳醒過來啊」、「妳不是要禍害千年嗎起來啊」，字字流露出不捨，令人鼻酸。沒想到短短五年，「千年老妖」的他，竟然也讓觀眾以震驚的方式離開。

近年，曹西平有空就在臉書上發文po煮的菜色，順便嘮叨罵了一輪人生，這也是他的特色和個性，大家都習以為常，但經常言語間對當年得罪他的製作單位人員不爽，卻不說是誰，發生何事，不過，這也成為他從通告藝人到隱居幕後退休的真正原因。

從他的字裡行間，可以看到他不斷砲轟演藝圈充滿「假面人」與勢利眼，感嘆現今演藝圈門檻過低，且不少製作單位或藝人對資深前輩缺乏尊重。而他不願被「糟蹋」，寧可不賺這個錢，去好好過簡單生活，所以綜藝節目不再看到他的身影。

前兩天他才又發文罵往事，「命裡無時莫強求，不是你的你也留不住，強求都強求不來的，不管是工作或是婚姻都ㄧ樣，朋友也是，拚命去偽裝去配合別人到最後結果人家把你當什麼…？白痴，耍猴戲，不需要了好好充實自己做真正的自己，有多少錢你就過多少錢的日子，羨慕別人幹什麼人家也不會拿錢給你花花，別傻了」。

曹西平猝逝 親人拒處理後事淪「公告招領」 乾兒子悲痛發聲

曹西平猝逝警排除外力介入 遺囑曝光：不給曹家人 全留給「他」

才剛發文煮早餐 曹西平深夜驟逝 粉絲崩潰：你在開玩笑嗎？

曹西平性格直率 與潘若迪「紙紮怨」積怨多年：有什麼好和解？

台藝人曹西平驟逝享壽66歲 2天前才發文嘆「交給老天安排」

