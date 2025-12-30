女友搭林媽肩 林俊傑出道22年首認愛 否認先有後婚

我的頻道

記者許晉榮／綜合報導
林俊傑（右二）藉著幫媽媽慶生，公開認愛女友七七（左一）。（取材自Instagram）
林俊傑（右二）藉著幫媽媽慶生，公開認愛女友七七（左一）。（取材自Instagram）

44歲金曲歌王JJ林俊傑今年初曾被傳感情疑似有新進展，對象還是年紀小他20歲的廣東女網紅「七七」（Annalisa）。兩人先前多次被拍到私下同遊，甚至也在洛杉磯被目擊穿著情侶裝並肩現身街頭，當時面對傳聞，JJ僅透過經紀公司回應「目前重心仍放在音樂創作」，未正面承認。未料在2025年倒數階段，29日他突然在社群平台公開放閃，正式認愛女友七七，消息一出立刻掀炸開全網，歌迷也紛紛湧入留言獻上祝福。

事實上，自今年年初起，就有網友多次捕捉到JJ與一名長髮女子低調出遊的畫面，該名女子隨後被起底，正是擁有高人氣的廣東女網紅七七。JJ更罕見在社群分享與女友一同替母親慶生合照，被外界視為間接證實戀情。照片中，七七親暱地將手搭在林媽媽身上，互動自然，也顯示她已融入林家生活，關係發展相當穩定。這一幕也被視為林俊傑出道22年來，首度公開地分享自己私人的感情生活。

他在IG藉著幫媽媽慶生，間接認愛：「愛不需要長篇大論，而是無論晴天或雨天，都堅守在彼此身邊，給予最真摯的陪伴。是一種快樂的見證！親愛的媽媽，祝您70大壽生日快樂！祝您永遠被愛包圍著、健康、幸福、充滿笑容！」而外界也猜測兩人是否已朝人生下一階段邁進，似乎也是不遠矣。

感情動態一向低調的JJ林俊傑突然公開認愛，外界紛紛懷疑是否「先有後婚」？

對此，JJ的經紀公司稍早澄清：「他現在過得很開心，也謝謝大家的關心。目前沒有具體的計畫，現階段還是會專注於生活與工作，再次感謝大家的關心。」更強調沒有「懷孕一事」。

網傳模特兒出身的七七，其實是大陸標準的白富美，據和七七母親友好的關係人士透露，七七因繼承母親留下的龐大遺產，加上父親也是知名上市公司老闆，在日本東京、美國紐約及西雅圖等地都有投資房產，有一說直指JJ去日本旅遊時，也多住在七七的豪宅裡，兩人無論外表、家世都堪稱絕配。

林俊傑女友七七驚人家世起底 好事近？經紀公司最新回應

歌王林俊傑出道22年首認愛 女友七七搭上媽媽肩浮上檯面

江蘇男強姦女友判3年 出獄復合卻因爭吵掐死她 網震驚

王星自曝被拐至緬甸時 被人拿走手機刷數萬元網貸

台藝人曹西平驟逝享壽66歲 2天前才發文嘆「交給老天安排」

為什麼理財專家跟電視主持人都說紅藍卡優勢計畫不好？

為了讓台灣有感 專家分析中共軍演直接原因：這次對民眾生活衝擊最大

習近平完美反殺川普 彭博點出這才是他真正大麻煩

以色列承認索馬利蘭獨立 中國稱堅決反對

