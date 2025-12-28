阿信帶傷重返五月天 喊「真唱」反擊朱孝天？

我的頻道

記者林士傑／綜合報導
主唱阿信(前）傷後回歸五月天，與團員默契滿分。（圖／相信音樂提供）
主唱阿信(前）傷後回歸五月天，與團員默契滿分。（圖／相信音樂提供）

台灣五人樂團五月天環繞全球跑了132場，日昨重返「回到那一天」巡演的起點台中，陪伴粉絲邁向2026年，六場、12萬觀眾貢獻約4.5億台幣（約1400萬美元）票房。主唱阿信日前跟F3合體開唱墜落舞台，日昨手背貼著OK蹦，帶傷上陣嗨喊「我們回家了」，回到熟悉的舞台魅力不減，但也令人心疼。

五月天MAYDAYLAND特展移師台中。（圖／相信音樂提供）
五月天MAYDAYLAND特展移師台中。（圖／相信音樂提供）

不同於兩年前，他們帶著5525+1主題回歸，貝斯手瑪莎說常有人形容首場是彩排場，自己持不同看法，「我覺得是最真實的，會出什麼樣的錯都不知道」。一旁冠佑立刻吐槽「你剛剛就彈錯！你迷航耶，不知道迷到哪裡」，出包的瑪莎直呼不談這件事，但也承認是「乾杯」一曲出錯。

跟瑪莎同間休息室的冠佑加碼分享內幕，「瑪莎不知道今天要演出某一首歌，剛剛在聽歌，一定會比剛才出包更誇張」。阿信喊出只要彈錯一個音，瑪莎就要自己多一首安可，被瑪莎反擊「吐不出象牙」，帶傷的阿信笑嗆：「雖然我敲到腦袋了，但我還是會比你厲害」。

進行到互動滿滿的點歌橋段，有歌迷特製的鹽酥雞點歌牌成功吸引到五月天的目光，一一揭曉之後，阿信決定帶來「寵上天」、「出頭天」的組曲版，唱完之後脫口「剛剛那首是真唱吧」，似乎是反擊近日朱孝天的發言，還問說「（音檔）有準備這麼快的嗎」。

阿信還發現有位粉絲高舉悼念北捷事件英雄余家昶的牌子，貼心決定加碼，女粉絲朗讀著「起來」的歌詞，痛心表示「他的犧牲救了大家，但他卻不能回家」，阿信讓對方唱了一小段「起來」，並送上「勇敢」一曲，真摯發聲：「我們全部，每一個人都想記得這個名字」，氣氛感人。

五月天

