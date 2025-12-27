五月天阿信「是真唱」反擊了 瑪莎揪出周杰倫真面目

五月天將在台中連辦6場「回到那一天」巡演。（相信音樂提供）

五月天 環繞全球跑了132場，27日晚上重返「回到那一天」巡演的起點台中，陪伴粉絲邁向2026年，6場、12萬名觀眾貢獻約4.5億票房。主唱阿信5天前跟F3合體開唱墜落舞台，今晚的手背貼有OK蹦，帶傷上陣嗨喊「我們回家了」，回到熟悉的舞台魅力不減，但也令人心疼。

他們飆唱「盛夏光年」、「突然好想你」等歌，進行到點歌橋段，瑪莎點到的幸運兒是摩羯座，才剛準備分析個性，遠處的阿信火速阻擋，提醒「周董摩羯座喔」，深怕他禍從口出。瑪莎表示自己要說好話，形容摩羯座天性比較悶燒、充滿才華，不願意把才華外露，而且通常嘴巴硬一點，面子放不下，對自己要求比較高，笑稱未來五月天不玩了，自己想朝國師的方式發展。

另外，歌迷特製的鹽酥雞點歌牌成功吸引到五月天的目光，一一揭曉之後，阿信決定帶來「寵上天」、「出頭天」的組曲版，唱完之後脫口「剛剛那首是真唱吧」，似乎是反擊近日朱孝天的發言，還問說「（音檔）有準備這麼快的嗎」。

接近尾聲之際，阿信談到今年發生地震 、颱風等好多事情，「不知道在這裡的每一個你，過得好還是不好呢？如果好，那我希望明年更好，如果不好，讓五月天的音樂陪伴你、守護你」。