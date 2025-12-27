林志玲首次公開應援籃球賽開幕戰 與女孩大跳啦啦舞 心理準備最困難

我的頻道

記者廖福生／即時報導
這是林志玲第一次公開應援籃球賽開幕戰。（林志玲工作室提供）
這是林志玲第一次公開應援籃球賽開幕戰。（林志玲工作室提供）

女神林志玲今（27）日受邀擔任台灣職籃新勢力「洋基工程籃球隊」隊史主場首戰嘉賓，不但獻出第一次籃球賽應援，更挑戰與「洋基女孩」啦啦隊員們一起大跳啦啦舞！

林志玲曾在日本為棒球賽開球，這是第一次公開應援籃球賽開幕戰，更驚喜獻出啦啦隊舞蹈表演。征戰過無數大小舞台的志玲姊姊，勤練肢體難不倒，但她坦言最難的是心理準備，「畢竟要和這麼年輕的啦啦隊員們站在一起」。

賽前林志玲與「洋基女孩」YoungKey Girls啦啦隊一同熱舞，全場熱情尖叫聲此起彼落，姊姊活力毫不遜色。她透露此次力挺演出是因為和董事長劉士源有特殊緣分：「不然叫我跳啦啦隊裝可愛，怎麼好意思？」

志玲姊姊開心表示：「洋基籃球隊首次主場由董事長親自開球，象徵了點燃勝火的第一次，以及最好的開始！自己是負責加油，因為志玲姊姊很會加油！這次受邀的緣分，其實是因為劉董事長的太太是我的高中學妹，不然這樣叫我跳啦啦隊裝可愛，怎麼好意思。」

大跳青春啦啦舞也讓志玲姊姊憶起青春往事，透露她女孩時期也曾風靡學校的籃球隊員，林志玲說：「我記得小學的時候，好像操場上會打籃球的男生就一定會是學校的風雲人物。班上會有超過一半的女生喜歡同一個男生。」不過，志玲姊姊當時年紀小，「沒有什麼太熱情的舉動，小女生好像都是放在心中，寫在畢業紀念冊」。

林志玲征戰過無數大小舞台，勤練肢體難不倒她。（林志玲工作室提供）
林志玲征戰過無數大小舞台,勤練肢體難不倒她。（林志玲工作室提供）
林志玲受邀擔任洋基工程籃球隊開幕嘉賓。（林志玲工作室提供）
林志玲受邀擔任洋基工程籃球隊開幕嘉賓。（林志玲工作室提供）

