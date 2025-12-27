讚男友「像棉花」個性穩定 炎亞綸想求婚又怕被拒絕

我的頻道

記者梅衍儂／綜合報導
炎亞綸這幾年歷經許多風波。（圖／晴空鳥提供）

台灣藝人炎亞綸推出專輯「Ikigai」，開箱新成立的「大浪娛樂」工作室，他有40個員工，交往5、6年的男友也是其中之一，男友明年犯太歲，他卻打算求婚，笑說：「如果我跟他結婚，我就是他的太歲。」

男友是執行經紀，炎亞綸讚他無論工作或是私下情緒都非常穩定，2人很少吵架，炎亞綸也一改過去生氣就摔東西的壞習慣，大讚男友：「他像是棉花，不太會有反彈的情緒，當我有情緒，他會幫我消磨掉。」

不過炎亞綸公私分明，給對方的年終獎金不會特別大包；至於做過最浪漫的事，是大方送男友價值台幣8萬元(約2548美元)的醫美。明年1月小兩口要一起去日本玩，炎亞綸有想過求婚，但又怕被拒絕，男友對婚姻則沒想法。

情場和事業得意，友情卻失利，炎亞綸和吳映潔（鬼鬼）關係變調，上月她傳給他「生日快樂」的訊息，他至今沒有讀。炎亞綸不諱言，鬼鬼生子後2人情誼大變。

炎亞綸和鬼鬼曾相當親密，他替鬼鬼打過排卵針，但她當媽後，炎亞綸幾度提及想看小孩，鬼鬼總說很忙沒約成，但隔幾天炎亞綸看到她和共同朋友相約，「確實有被排擠的感覺」。

到底兩人發生什麼事？炎亞綸說就像先前鬼鬼說的，彼此還是朋友，心裡仍有留個位子，但一切已回不去，他直言：「強求不來。」

炎亞綸前陣子捲入網紅Andy和家寧的風波，Andy指控家寧的公關危機群組裡有知名男藝人協助，外界直指是炎亞綸。昨炎亞綸坦承是自己沒錯，但他只是作為中間人介紹公關給朋友認識，根本不知道業主就是家寧，自己被拉進群組2分鐘就被踢出。

為何事件當下不澄清？炎亞綸說：「我很難解釋清楚我在群組裡面只有2分鐘，其實我很賭爛，我完全不認識家寧跟Andy，也沒有他們的聯絡方式。」

